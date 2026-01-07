Грешка спря Алберт Попов в Мадона ди Кампильо

Алберт Попов не успя да защити победата си в нощния слалом на Мадона ди Кампильо от Световната купа по ски алпийски дисциплини, която завоюва миналата година. Най-добрият български скиор направи отличен първи манш и даде седмо време. Той тръгна с голяма скорост и максимален риск във втория, но пропусна врата и отпадна от състезанието.

Победител на италианска земя стана Клеман Ноел от Франция. Олимпийският шампион направи отличен втори манш, след като бе завършил третия в първия и с общо време - 1:43.05 минута спечели 15-ата си победа за Световната купа и общо 32-ри подиум, което го направи най-успешния французин в дисциплината.

На второ място остана финландецът Едуард Халберг, който бе първи след първия манш. Той рискува максимално и във втория, като не допусна грешки, но въпреки това остана на 11 стотни зад Ноел.

На подиума се качи още един французин - Пако Раса. Той бе едва 12-и в първия манш, но направи страхотно каране във втория, като даде най-бързо време на втората и четвъртата контрола.

В Топ 5 попаднаха още бразилецът Лукас Пинейро Браатен и норвежецът Ейрик Хистад Солберг.

В класирането за Световната купа води швейцарецът Марко Одермат с 855 точки, втори е Марко Шварц от Австрия с 451, а трети - Лукас Пинейро Браатен - с 408.

В класирането в дисциплината слалом води Тимон Хауган от Норвегия с 285 точки пред победителя днес Клеман Ноел, който има 282, а трети е Пако Раса с 240.