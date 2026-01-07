НАП и КЗП продължават да следят за необосновано покачване на цените

52 обекта са проверени от Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите в областите Бургас, Ямбол и Сливен през последните два дни. За последните три месеца на миналата година НАП - Бургас е издала 21 акта за нарушения и са съставени 19 наказателни постановления на обща стойност 95 000 лв.

Един от големите фитнес центрове в Бургас попадна под прицела на инспектори от НАП и КЗП.

"Вадим за два дни преди превалутирането КЛЕН-това е електронната лента на електронен носител, която удостоверява продажбите за конкретната стока в този ден и вадим същата лента след Нова година". Христо Узунов, говорител на НАП - Бургас: "Правим снимка така да кажа на моментните цени и изискваме от съответния търговски обект информация, която да ни бъде предоставена в рамките на 5 дни, за това какви са били цените преди 31 декември 2025 г. Нашата цел е да установим дали има или няма необосновано повишение на цените."

Повишението е допустимо само при икономическа обосновка.

Петя Апостолова, управител на фитнес център: "Едно към едно е. Както си е 10 лв., при нас е 5,11. Няма нито надолу, нито нагоре. Може би преди около две години завишихме цените. Оттогава цените са това, което виждате в момента".

Снимки: БТА

Освен на случаен принцип, данъчните извършват проверки и по сигнали на граждани.

Христо Узунов, говорител на НАП - Бургас: "В Бургас в момента 95% от тях са за необосновано повишаване на цените. В голяма част тези сигнали не отговарят на действителността. Ние проверяваме всички сигнали, следим социалните мрежи."

От началото на годината данъчните в Бургас са установили само едно нарушение, свързано с цената на билета в градския транспорт.