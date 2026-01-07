БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Американски военни превзеха петролния танкер...
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
"Морска администрация" поиска от собственика на...
НАП и КЗП продължават да следят за необосновано покачване на цените

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
У нас
52 обекта са проверени от Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите в областите Бургас, Ямбол и Сливен през последните два дни. За последните три месеца на миналата година НАП - Бургас е издала 21 акта за нарушения и са съставени 19 наказателни постановления на обща стойност 95 000 лв.

Един от големите фитнес центрове в Бургас попадна под прицела на инспектори от НАП и КЗП.

"Вадим за два дни преди превалутирането КЛЕН-това е електронната лента на електронен носител, която удостоверява продажбите за конкретната стока в този ден и вадим същата лента след Нова година".

Христо Узунов, говорител на НАП - Бургас: "Правим снимка така да кажа на моментните цени и изискваме от съответния търговски обект информация, която да ни бъде предоставена в рамките на 5 дни, за това какви са били цените преди 31 декември 2025 г. Нашата цел е да установим дали има или няма необосновано повишение на цените."

Повишението е допустимо само при икономическа обосновка.

Петя Апостолова, управител на фитнес център: "Едно към едно е. Както си е 10 лв., при нас е 5,11. Няма нито надолу, нито нагоре. Може би преди около две години завишихме цените. Оттогава цените са това, което виждате в момента".

Снимки: БТА

Освен на случаен принцип, данъчните извършват проверки и по сигнали на граждани.

Христо Узунов, говорител на НАП - Бургас: "В Бургас в момента 95% от тях са за необосновано повишаване на цените. В голяма част тези сигнали не отговарят на действителността. Ние проверяваме всички сигнали, следим социалните мрежи."

От началото на годината данъчните в Бургас са установили само едно нарушение, свързано с цената на билета в градския транспорт.

#цени в евро #въвеждане на еврото #новини в Метрото

Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове
Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове
Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки
Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите и банките Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите и банките
Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално фиксирания – това е измама Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално фиксирания – това е измама
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро
НАП и КЗП продължават засилените проверки заради въвеждането на еврото НАП и КЗП продължават засилените проверки заради въвеждането на еврото
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
У нас
Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове
Имиграционни агенти застреляха шофьор в Минеаполис Имиграционни агенти застреляха шофьор в Минеаполис
По света
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
У нас
Паркът за мечки в Белица: една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
По света
