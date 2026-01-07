Уличните музиканти и еврото: Получават ли вече монети и банкноти в новата валута?

И един по-нестандартен поглед към втората най-използвана валута в света. Дават ли в евро вече хората на уличните музиканти и как те се справят с обмяната?

Сцена на Васил е този подлез, в който свири от три години. С Новата година и новата валута и той получава първата си банкнота, различна от лева. Случаен минувач му е оставил първото евро, и то от най-рядко срещания у нас номинал.

Васил, музикант: "Оня ден ми дадоха - 5 евро, и то на цяло, книжни, евро. Най-много съм правил 88 лева. На Великден миналата година."

С всяко следващо стъпало към подлеза на Софийския университет звуците от цигулката на Чая Чанева стават все по-силни. Хората й оставят и евро, и левчета.

Чая Чанева, музикант: "Както се случи. Смесено. Няма значение. - БНТ: Радват ли ви се хората, оставят ли ви пари? - Да, разбира се, все пак не свиря за чест и слава на тази възраст."

Чая, която е била концертмайстор в Музикалния театър повече от 20 години, и Васил, самоук китарист, са на едно мнение. Искат да радват хората, а как ще обменят левовете в евро не им е важно.

Чая Чанева, музикант: "Всичко е съвсем нормално - дали в евро, или...напротив, ще бъдем улеснени като пътуваме в чужбина, а не да ходим по чейндж бюрата и да сменяме валута. Аз съм абсолютно за еврото, естествено."

Васил, музикант: "Те не са чак толкова много - 38 лева, толкова най-често изкарвам. Тук има много добри хора, дават пари."

И въпреки че няма нито едно оставено евро в калъфа на китарата за днес, а само левчета, Васил ни изпраща с песен, която казва, че е измислил сам.