От Столичната община обещават да няма неприети деца в детските градини от 2028 г.

Кметът Васил Терзиев обеща до края на 2027 година да няма нито едно неприето дете в градина и ясла в София. От общината имат ясна стратегия за справяне с недостига на места - като за 2026 г. е предвидено да бъдат изградени детски градини и ясли по Плана за възстановяване и устойчивост - с 2855 нови места.

Фактите към днешна дата: 70% от неприетите деца са в седем столични района - "Витоша", "Младост", "Триадица", "Красно село", "Студентски", "Лозенец" и "Овча купел".

В тези райони през 2027 г. ще бъдат създадени близо 1500 места. Там, където не достигат терени, ще се мисли и за публично-частно партньорство с инвеститорите на нови комплекси.

Стратегията включва и справяне с недостига на персонал, по-качествено хранене, отпадане на задължителния следобеден сън, повече време навън, както и отпадане на изискването всяка ясла да има медицинска сестра.