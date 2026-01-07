Аптеки се оплакват от проблем с отпускането на лекарства по Здравна каса

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НЗОК даде 48 часа на аптеките да решат въпроса

По-малко от 10% от аптеките в страната имат проблем с отпускането на лекарства по Здравна каса, заяви управителят на НЗОК Петко Стефановски. По думите му става въпрос за локален проблем със софтуерите на конкретни аптеки и фирми.

От началото на новата година, пациенти се оплакаха, че не могат да получат лекарства по Здравна каса. На специален брифинг днес от институцията излязоха с позиция.

Петко Стефановски, управител на НЗОК: "Сървърите на НЗОК, както и НЗИС работят без никакъв проблем. Проблеми с достъпа до лекарства има в под 10% от всички аптеки, които са сключили договор с НЗОК и отпускат рецепти. Още на 1 януари бяха първите 50 000 рецепти, които бяха предписани и отпуснати, до сега са вече над 400 000 рецепти".

За да се справят с проблема, от здравната каса посочиха и конкретни мерки, които са предприели и влизат в сила още днес.

Петко Стефановски, управител на НЗОК: "Във всяка аптека, в която има проблем, ще влязат IT специалисти от Касата, локално на место ще отидат да окажат съдействие на фармацевтите със софтуера им, както и представител на "Информационно обслужване", едновременно с това и инспектор от контрола, който да гарантира правата на здравноосигурените граждани, понеже става въпрос за софтуер и обработка на лични данни".

От Информационно обслужване обясниха, че софтуерният пазар на аптеките у нас е свободен и всяка аптека може сама да избере софтуера, с който да работи.

Ивайло Стойчев, мениджър проекти в "Информационно обслужване": "Имаше доста промени, свързани с еврото и със складовите програми, със касовите апарати. Предполагаме, че на локално ниво са направили някакви промени, които са забавили изпълнението на рецептите. В постоянен контакт сме с всички софтуерни разработчици, които са над 30 софтуерни фирми, които обслужват аптеките, предоставили сме съдействие, оказали сме съдействие при необходимост и запитване от тяхна страна".

В повечето столични аптеки днес хората не срещнаха трудности да вземат лекарствата си.

"Ето го налично е, взел съм си го, нямам никакви проблеми".

"Днес за първи път почаках много, иначе обикновено да има един, двама преди мене".

Управителят на Здравната каса даде срок от 48 часа проблемите да бъдат отстранени, така че всеки гражданин да има достъп до лекарства.

