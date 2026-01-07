БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

Съдът спря интегрирания изпит по математика след седми клас

Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Интегрираният изпит по математика след седми клас е спрян от съда.

Административният съд София-град е спрял предварителното изпълнение на заповедта на просветния министър, с която се определя, че изпитът от външното оценяване по математика след 7-и клас ще включва въпроси и от предметите биология, химия, физика, география и човекът и природата.

Според съда Заповедта е незаконосъобразна и противоречи на принципа за предвидимост в образованието.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове
Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове
Часове до влизането на еврото: Открит урок в немската гимназия в Русе Часове до влизането на еврото: Открит урок в немската гимназия в Русе
7696
Чете се за: 03:00 мин.
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г. Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
14459
Чете се за: 01:37 мин.
В очакване на еврото: Как се подготвят децата в пловдивско училище? В очакване на еврото: Как се подготвят децата в пловдивско училище?
5251
Чете се за: 02:42 мин.
97 медала от международни и европейски олимпиади са спечелили отборите ни по природни науки 97 медала от международни и европейски олимпиади са спечелили отборите ни по природни науки
Чете се за: 02:10 мин.
Класна стая за всички: Приобщаващото образование в училище „Васил Левски“ – Караджово Класна стая за всички: Приобщаващото образование в училище „Васил Левски“ – Караджово
Чете се за: 06:45 мин.

Община Крумовград обяви бедствено положение в 26 населени места
Община Крумовград обяви бедствено положение в 26 населени места
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково и Крумовград
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сняг и поледици в Европа: Зимата отмени полети и прекъсна трафика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Чете се за: 01:45 мин.
По света
След решението в Париж - Макрон и Стармър с още подробности за...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
