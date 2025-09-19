Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки

Новият формат на Националното външно оценяване по математика ще остане изцяло математически, но 6 от общо 24 задачи ще съдържат елементарни понятия от природните науки. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев в отговор на въпрос на народния представител Елисавета Белобрадова по време на днешния парламентарен контрол.

Той увери, че форматът няма да се превърне в комбиниран изпит по математика, биология, физика и химия.

"Искаме учениците да са разбрали основни понятия като напрежение, мощност, топлина, смес, киселинност, пречупване, отражение на светлината - неща, които трябва да се усвоят при учене с разбиране", обясни министър Вълчев.

По думите му няма да се изисква да се учат наизуст физични закони, химични уравнения, а задачите ще бъдат практически ориентирани.

Министър Вълчев допълни, че времето за изпита ще бъде удължено с 15 минути, а на сайта на образователното ведомство ще бъдат публикувани примерни задачи. По думите му целта е да се покаже, че трябва да се учи с разбиране.

Красимир Вълчев коментира, че българските ученици се затрудняват именно с решаването на практически задачи. Това е една от основните причини за ниските резултати по ПИЗА, подчерта Вълчев.

Той засегна и темата за частните уроци и апелира родителите да не прибягват към тях, тъй като форматът на изпита не го налага. По думите му до този тип занятия се прибягва по три основни причини: При натрупване на дефицити при учениците, стремеж за предимство при кандидатстване и по-добра подготовка.

Министър Вълчев смята още, че чрез промяна в оценяването може най-бързо да се промени културата на учене.