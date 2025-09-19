БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Общество
Запази

Образователният министър увери, че форматът няма да се превърне в комбиниран изпит по математика, биология, физика и химия

малките матури четвъртокласниците явяват нво математика
Слушай новината

Новият формат на Националното външно оценяване по математика ще остане изцяло математически, но 6 от общо 24 задачи ще съдържат елементарни понятия от природните науки. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев в отговор на въпрос на народния представител Елисавета Белобрадова по време на днешния парламентарен контрол.

Той увери, че форматът няма да се превърне в комбиниран изпит по математика, биология, физика и химия.

"Искаме учениците да са разбрали основни понятия като напрежение, мощност, топлина, смес, киселинност, пречупване, отражение на светлината - неща, които трябва да се усвоят при учене с разбиране", обясни министър Вълчев.

По думите му няма да се изисква да се учат наизуст физични закони, химични уравнения, а задачите ще бъдат практически ориентирани.

Министър Вълчев допълни, че времето за изпита ще бъде удължено с 15 минути, а на сайта на образователното ведомство ще бъдат публикувани примерни задачи. По думите му целта е да се покаже, че трябва да се учи с разбиране.

Красимир Вълчев коментира, че българските ученици се затрудняват именно с решаването на практически задачи. Това е една от основните причини за ниските резултати по ПИЗА, подчерта Вълчев.

Той засегна и темата за частните уроци и апелира родителите да не прибягват към тях, тъй като форматът на изпита не го налага. По думите му до този тип занятия се прибягва по три основни причини: При натрупване на дефицити при учениците, стремеж за предимство при кандидатстване и по-добра подготовка.

Министър Вълчев смята още, че чрез промяна в оценяването може най-бързо да се промени културата на учене.

#природни науки #задачи #НВО #Красимир Вълчев #образователен министър #математика

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
5
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
6
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Образование

Учениците да започват деня в училище с гимнастика или танци, предлага кметът Васил Терзиев
Учениците да започват деня в училище с гимнастика или танци, предлага кметът Васил Терзиев
89 международни отличия спечелиха ученици от началото на годината 89 международни отличия спечелиха ученици от началото на годината
Чете се за: 02:20 мин.
На 1562 лева се увеличава месечната докторантска стипендия На 1562 лева се увеличава месечната докторантска стипендия
Чете се за: 01:50 мин.
Премиерът откри академичната година в УНСС Премиерът откри академичната година в УНСС
Чете се за: 01:15 мин.
МОН предлага езикова интеграция за децата от малцинствените групи МОН предлага езикова интеграция за децата от малцинствените групи
Чете се за: 01:50 мин.
Все по-малко деца отпадат от училище Все по-малко деца отпадат от училище
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки
Чете се за: 02:05 мин.
Общество
Изписаха от болницата полицейския началник в Русе Изписаха от болницата полицейския началник в Русе
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Хората се смеят и после мислят": Раздадоха...
Чете се за: 02:17 мин.
Още
Здравната каса сигнализира ГДБОП за фишинг измами
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Бивш шеф на Апелативния спецсъд се оттегли от делото за мярката на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ