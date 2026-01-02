Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?

Вторият ден от новата година е първият работен за голяма част от търговските вериги след въвеждането на еврото.

На 1 януари работиха основно по-малките квартални магазини и само една от големите вериги.

Как клиентите предпочитат да се разплащат и има ли проблеми?



Без съществени проблеми или затруднения премина вторият ден от присъединяването на България към еврозоната. В периода на двойно обращение гражданите могат да плащат смесено.

Отказът на търговец да приеме плащане подлежи на санкции, но доказването не винаги е лесно, обясниха от КЗП, тъй като няма осъществена сделка.

По отношение на рестото търговците нямат право по закон да връщат смесено ресто – част в евро и част в левове.

Спокойно премина пазаруването за първите клиенти в големите търговски вериги.



Цветомир Узунов - финансов директор на голяма търговска верига: В 8 и 1 минута беше първата транзакция, всичко върви добре, преобладаващо, както и очаквахме основните разплащания вървят в лева, тоест клиентите плащат в лева, получават ресто в евро. Видяхме и т.нар. клиенти експериментатори, хора, които идват с по сто лева за баничка, те също получават рестото си.

Милена Драгийска - главен изпълнителен директор на търговска верига - Клиентът може да плаща във всякаква комбинация от двете валути. Затова за улеснение сме програмирали да може да се вижда рестото и в лева, и в евро. Да подкрепим българските домакинства, което означава абсолютна стабилност на цените. Затова няма да ви изненадаме, че няма никакво закръгляне.

Повечето клиенти предпочитат разплащания в лева или безкешово.

Магазините обаче са готови да получават и евро, както и хартиени или електронни ваучери.

Без никакви проблеми, разкошно, много лесно, много удобно. Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта.

Вие как платихте? С карта.

Защо предпочетохте с карта? Защото имам малко банкноти в лева, предпочитам в кварталното магазинче да пазарувам с тях.

Аз платих с карта, за да ми е по-сигурно, иначе имам левчета останали, но ако дам сто лева и ми върнат евро, може да има разминавка и затова предпочетох да платя с карта.



Аз имам още малко български, 70 лева трябва да ги похарча някак, за да не ги сменям.

В какво ви върнаха? В евро - ето ги. Аз съм живяла осем години в Италия и се върнах преди един месец, та не ми е толкова трудно все още.



Имам още някой лев останал - искам да ги пласирам. България и еврозоната: Има ли проблеми с плащанията в магазините във Варна?

Клиент сигнализира, че му е отказана покупка, защото на касата не са могли да му върнат ресто.

Закупих си стока, която беше на стойност 32 лева, което разбрах когато стигнах на касата и при даване на банкнота от 100 лева касиерката ме попита дали е възможно да дам по-малка сума, нямах по-малка сума, нито карта, и ми беше казано че при това положение тя няма възможност да ми върне и съответно няма да се осъществи продажба. След, което се принудих да вляза отново в магазина и докупих още стока, за да допълня до сума, в която да е в състояние касиерката да ми върне ресто. След като взех допълнителни неща сумата, която трябваше да ми върне беше около 20 евро и по този начин си взех и другите стоки, които реално ми трябваха. Цветомир Узунов - финансов директор на голяма търговска верига: Вероятно е някакво недоразумение, няма никакъв проблем, може да тествате, ако желаете.

Няма сигнали за сериозни нарушения след въвеждане на еврото у нас, констатираха в "Денят започва" от КЗП и Сдружението за модерна търговия.

Александър Колячев - председател на Комисията за защита на потребителите:

Към момента нашите телефонни линии са спокойни. Имаме много откъслечни сигнали и то предимно за отказ от плащане с евро или отказ от плащане с левове, но те са единици и като цяло положението при нас е спокойно.

Доника Ризова - директор „Комуникации“ в Сдружението за модерна търговия: Няма сигнали за нередности, няма сигнали за проверки, които са установили някакви проблеми. Всичко е било абсолютно спокойно, казват компаниите членки.

Проверките за нерегламентирано завишаване на цените продължават.