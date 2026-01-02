България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?

Вече повечето банки възстановиха и мобилното и онлайн банкиране, някъде това ще стане до утре. Повечето банкомати вече са заредени с евро.

Днес е първият работен ден за голяма част от търговските вериги след въвеждането на еврото. На 1 януари работиха основно по-малките квартални магазини и само една от големите вериги.

Абсолютно спокойно премина пазаруването за първите клиенти в един от магазините на големите търговски вериги, като имаха възможност да се разплащат лева или в евро, така и с карта или пък с ваучери.

Предпочитаните разплащания обаче бяха предимно в лева или без кешово, като винаги получаваха рестото си клиентите в евро, за което те самите потвърждават.

Цветомир Узунов, финансов директор на голяма верига: "Сутринта колегите отвориха в 8 часа, сигурно в 8 и 1 минута беше първата трансакция. Всичко върви добре, преобладаващо, както и очаквахме, основните разплащания вървят в лева, тоест клиентите плащат в лева, получават ресто в евро. Не виждам никакъв проблем, клиентите са сравнително доволни, в момента няма много хора, заради студеното време, но предполагам че в хода на деня и завръщането на хората в София тези дни нещата ще се променят. Мисля, че всичко имаме подготвено, видяхме и т.нар "клиенти експериментатори", хора, които идват с по сто лева за баничка, те също получават рестото си, надявам се да сме готови, не можем да предвидим абсолютно всичко."

Даниел Беловарски: "Аз платих с карта, за да ми е по-сигурно, иначе имам левчета останали, но ако дам сто лева и ми върнат евро, може да има разминавка и затова предпочетох да платя с карта."

Лидия Иванова: "Аз имам още малко български, 70 лева трябва да ги похарча някак, за да не ги сменям. В какво ви върнаха? В евро, ето ги. Аз съм живяла осем години в Италия и се върнах преди един месец, та не ми е толкова трудно все още."

Екипът на "По света и у нас" беше сигнализиран за казус в друг магазин, където пък клиентът е поискал да плати сметка от около 30 лева с банкнота от 100 лева.