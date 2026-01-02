Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден?

След празничния 1 януари големите търговски вериги у нас възобновяват работа, вече готови за разплащане в двете валути. Готови ли са търговците за работата с двете валути и какво трябва да знаят потребителите?

„Част от търговците, които имаха обекти в големите молове, които вчера отвориха, в определени диапазони са работили. Няма сигнали за нередности, няма сигнали за проверки, които са установили някакви проблеми. Всичко е било абсолютно спокойно, казват компаниите членки“, обясни в "Денят започва" Доника Ризова, директор „Комуникации“ във Сдружение за модерна търговия.

На въпрос дали търговците са подготвени за работа с двете валути, тя уточни:

„Компаниите се подготвят от много дълго време за този ден. Вече Сдружението за модерна търговия близо две години е включено в различни работни групи, така че да може да работи по плавното приемане на еврото. Самото Сдружение направи няколко обиколки в страната, за да запознае обществеността и медиите с това, което се очаква. По наша оценка, компаниите са инвестирали над 18 милиона евро в процеса по присъединяване. Много часове допълнително обучение на персонала. Съдружието направи и една кампания за обучение на касиерите, съвместно с БНБ и асоциацията на банките, за да могат те да се справят с новата валута, да разпознават фалшивите банкноти.“

По отношение на наличността на евро Ризова коментира: