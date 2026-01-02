БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Колячев, КЗП: Няма сигнали за сериозни нарушения след въвеждането на еврото

Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Клиентът може да плаща смесено в левове и евро, но търговецът няма право да връща ресто в две валути

Няма сигнали в КЗП за сериозни нарушения след въвеждане на еврото у нас. Това каза в "Денят започва" и.д. председател на КЗП Александър Колячев, като подчерта, че контролът ще бъде засилен до 8 август.

Комисията продължава с проверките в търговските обекти за нерегламентирано завишаване на цените. Колячев призова хората да пазаруват информирано.

„Едномесечен е срокът, в който ще имаме двойно обращение на валутите. Към момента нашите телефонни линии са спокойни. Имаме много откъслечни сигнали и то предимно за отказ от плащане с евро или отказ от плащане с левове, но те са единици и като цяло положението при нас е спокойно“, заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

По думите му КЗП ще засили присъствието си на място.

„Освен всички планирани текущи проверки, ние смятаме този месец да сме още по-активни. Заедно с колегите от НАП сме начертали една строга план-програма, която ще следваме и до края на месеца, и до края на целия период до 8 август тази година“, каза Колячев.

Той подчерта, че отказът на търговец да приеме плащане подлежи на санкции, но доказването не винаги е лесно.

„Много трудно може да се докаже такова нещо, тъй като няма реализирана сделка. При такова поведение, ако и на служители на НАП им бъде отказано да бъде направена сделка, тогава ще понесат своите санкции, които са предвидени в закона“, обясни председателят на КЗП.

По отношение на рестото Колячев отново напомни, че търговците нямат право по закон да връщат смесено ресто – част в евро и част в левове. Ако това се случи, потребителят има право да реагира:

„Първото нещо, което може да направи, е да откаже сделката. Второто – да сигнализира компетентните органи, а в този случай това сме ние – Комисията за защита на потребителите“, каза той и напомни, че сигнали могат да се подават по телефон, през мобилното приложение или на място.

Клиентът обаче може да плаща смесено – и в лева и евро, ако няма достатъчна наличност в едната валута да добави от другата.

Колячев уточни, че има ограничения и за броя монети при плащане - до 50 броя монети, посочи той.

По отношение на онлайн покупките и връщането на стоки председателят на КЗП заяви:

„Към момента еврото е водещата валута в България и сумата се преизчислява по курса, като на клиента ще бъдат върнати парите в евро.“

Той коментира и дали има изисквания за начина на обявяване на цените в двете валути:

„Нито досега, нито занапред е имало такова законово изискване дали първо да се изписва левът или еврото. Търговецът сам имаше възможност и продължава да има възможност да обявява цената в поредността, която той прецени. Стига тези две изписвания на валутите да са с еднакъв шрифт, с еднакъв цвят и да не подвеждат потребителя, за да може той да сравни цените и да се ориентира правилно, така че да не бъде подведен в този случай".

Вижте целия разговор във видеото.

#Александър Колячев #въвеждане на еврото #КЗП #новини в Метрото

