След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите

Ден на траур и бдения в памет на загиналите в швейцарския курорт Кран Монтана.

Близо 40 са жертвите, а над 115 ранените при пожара, който изпепели нощно заведение в курорта. Около 20 от ранените са с над 60% изгряния и са в критично състояние.

Според разследващите, идентифицирането на телата може да отнеме няколко дни.

До момента като основна причина за трагедията се смята, че е пиротехника, която е била много близо до дървения таван.