БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20...
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
Нов живот в новогодишната нощ: Първото бебе в...
Чете се за: 01:57 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Необичайно топло за януари в България, с изключение на Северозапад

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В близките дни с умерен и силен вятър от югозапад ще се пренася по-топъл въздух и температурите.

в по-голямата част от страната съществено ще се повишат. С изключение на Северозападна България, времето ще бъде необичайно топло за началото на януари.Още утре температурите ще бъдат много по-високи в сравнение с днес. Минималните ще са от около минус 5° на запад до плюс 1° на изток.

В София, след минус 11° днес, утре рано сутринта ще бъде около минус 2°.

Повишение предстои и при максималните температури във втория ден от годината.

В по-голямата част от страната се очакват стойности между 4° и 10°, в София – около 5°. Ще бъде предимно слънчево, с умерен и силен югозападен вятър.

В следобедните часове в Западна България са възможни изолирани превалявания.

Слаби валежи ще има и в планините, главно в масивите от Западна България, но вятърът ще е силен.

С посока от запад-югозапад и температурите и там съществено ще се повишат.

И за разлика от слабите превалявания в нашата страна, в западните части на Балканите, както и в Румъния, утре се очакват значителни количества.

Проливни валежи ще има за пореден ден в Португалия. Ще вали и в северната половина на Европа, която е под влиянието на обширен циклон.

По-студено от обичайното ще се задържи в страните от Скандинавския полуостров, във Великобритания и Франция. Ще продължи затоплянето на Пиренейския и Апенинския полуострови.

Повишение на температурите предстои утре и на Балканите.

И отново у нас. В източната половина на страната в близките дни ще се задържи предимно слънчево, с временно силен южен вятър и необичайно високи за сезона температури – стойности около 15–16°.

В останалата част от страната времето ще бъде твърде променливо. Ще има повече облаци. Очакват се и валежи, в повечето райони от дъжд, главно в Северозападна България, където в събота и неделя предстои временно застудяване – с валежи от сняг.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
2
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
3
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
4
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
5
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
6
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Почина журналистката Богомила Косатева
6
Почина журналистката Богомила Косатева

Още от: Времето

По-топло време във втория ден от новата година
По-топло време във втория ден от новата година
Слънчево начало на новата година Слънчево начало на новата година
Чете се за: 02:10 мин.
Рязко затопляне в първите дни на Новата година, следва застудяване и валежи Рязко затопляне в първите дни на Новата година, следва застудяване и валежи
Чете се за: 02:30 мин.
Със слънчево, но студено време посрещаме новата година Със слънчево, но студено време посрещаме новата година
Чете се за: 01:47 мин.
Слънчево време в последния ден от годината Слънчево време в последния ден от годината
Чете се за: 02:52 мин.
Времето през януари: От -18 до 15 градуса Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните два дни след Коледа събрахме над 1 милиард лева
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните...
Чете се за: 13:07 мин.
Общество
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата валута България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата валута
Чете се за: 01:27 мин.
Икономика
Как България посрещна еврото в новогодишната нощ Как България посрещна еврото в новогодишната нощ
Чете се за: 04:10 мин.
България и еврото
В първия ден на 2026 година: На пазар с новата валута В първия ден на 2026 година: На пазар с новата валута
Чете се за: 02:37 мин.
Общество
Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Руски и украински удари в новогодишната нощ
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Нов живот в новогодишната нощ: Първото бебе в "Майчин...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ