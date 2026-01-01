Необичайно топло за януари в България, с изключение на Северозапад

В близките дни с умерен и силен вятър от югозапад ще се пренася по-топъл въздух и температурите.

в по-голямата част от страната съществено ще се повишат. С изключение на Северозападна България, времето ще бъде необичайно топло за началото на януари.Още утре температурите ще бъдат много по-високи в сравнение с днес. Минималните ще са от около минус 5° на запад до плюс 1° на изток.

В София, след минус 11° днес, утре рано сутринта ще бъде около минус 2°.

Повишение предстои и при максималните температури във втория ден от годината.

В по-голямата част от страната се очакват стойности между 4° и 10°, в София – около 5°. Ще бъде предимно слънчево, с умерен и силен югозападен вятър.

В следобедните часове в Западна България са възможни изолирани превалявания.

Слаби валежи ще има и в планините, главно в масивите от Западна България, но вятърът ще е силен.

С посока от запад-югозапад и температурите и там съществено ще се повишат.

И за разлика от слабите превалявания в нашата страна, в западните части на Балканите, както и в Румъния, утре се очакват значителни количества.

Проливни валежи ще има за пореден ден в Португалия. Ще вали и в северната половина на Европа, която е под влиянието на обширен циклон.

По-студено от обичайното ще се задържи в страните от Скандинавския полуостров, във Великобритания и Франция. Ще продължи затоплянето на Пиренейския и Апенинския полуострови.

Повишение на температурите предстои утре и на Балканите.

И отново у нас. В източната половина на страната в близките дни ще се задържи предимно слънчево, с временно силен южен вятър и необичайно високи за сезона температури – стойности около 15–16°.

В останалата част от страната времето ще бъде твърде променливо. Ще има повече облаци. Очакват се и валежи, в повечето райони от дъжд, главно в Северозападна България, където в събота и неделя предстои временно застудяване – с валежи от сняг.