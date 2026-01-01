БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руски и украински удари в новогодишната нощ

Емилия Запартова
Москва обвинява Киев за смъртта на най-малко 24 души

Снимка: БТА
Русия заяви, че най-малко 24 души са загинали в контролираната от нея част от Херсонска област при украински удар по време на новогодишните празненства.

Над 50 са били ранени при удар с дрон.Поразени са хотел и кафене в крайбрежното селище Хорли. То е близо до анексирания от Русия Кримски полуостров. Кремъл заплаши с безпощадно възмездие. Херсон е една от четирите области в Украйна, които Русия обяви за свои през 2022- ра година.

Също в новогодишната нощ руската армия атакува украинския град Одеса. Поразени са пристанището и жилищни блокове.

#войната в Украйна #Русия #Украйна

