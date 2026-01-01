Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?

В брой, в левове и в евро - така плащаха клиентите на заведенията в празничната нощ. Българите бяха подготвени, че за няколко часа банковите им карти няма да работят и се бяха запасили с достатъчно банкноти. Екипите ни не попаднаха на места, в които да се стигне до проблем при плащането.

В заведенията в Благоевград и в Добринище клиентите плащаха в брой и предимно с български левове.

Памела - клиент в дискотека в Благоевград: "Поръчах си първите питиета за тази вечер, всичко е наред, платих в лева, върнаха ми в евро, няма никакъв проблем." Любен Ергин - сервитьор в механа в Добринище: "Ние работим доста време с чужденци, тук има туристи от Гърция, Румъния, Турция... връщаме и в лева, и в евро на клиентите, така че смятам, че няма затруднение."

Програмите на касовите апарати и компютрите в заведенията са били подготвени софтуерно още преди 31 декември.

Денис Геров - управител на дискотека в Благоевград:

"Когато хората ни платят в лева, като въведем ние сумата, автоматично изписва какво ресто ние трябва да върнем в евро, така че за нашия екип тук и всички клиенти няма да има затруднения."

В Пловдив проблем с плащанията също няма - и в двете валути.

- Запасили сме се с левове и ще видим как ще се оправим да си платим сметките.

Антония Камберова – управител: "Когато хората се обаждат да си правят резервация са информирани, че ПОС-терминалите няма да работят." Петя - клиент: "Носим в нас и евро, и левове, за съжаление картите няма да работят определено време, но след това, след два часа се надяваме да няма никакъв проблем."

Таксита очакваха клиенти и след полунощ.

БНТ: Готови ли сте с тарифите в евро?

таксиметров шофьор: "Естествено в 12 часа ги пуснахме апаратите и си минаха сами.

БНТ: Технически проблеми няма?

таксиметров шофьор: Не, не те сами минават в евро в 12 часа. Естествено първият клиент си плати в евро. Не, върнах си му в лева.

До края на януари хората могат да плащат и в двете валути, но рестото трябва да се получава в евро, освен ако търговецът не разполага с такова.