35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова страница в историята си

от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
Чете се за: 03:05 мин.
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова страница в историята си
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Видеоклип с новите монети и банкноти в евро беше прожектиран на фасадата на БНБ в първите секунди на 2026 г. Хората на площад "Александър Първи" в столицата видяха и специално дрон шоу в новогодишната нощ.

По традиция хиляди посрещнаха Новата година под открито небе по площадите в цялата страна и си пожелаха най-вече здраве и благоденствие.

СОФИЯ

Изпълненият площад "Александър Първи" в центъра на столицата отброи последните секунди на старата и посрещна новата година със специално мапинг шоу върху фасадата на Българската народна банка. Именно там беше обявено приемането на еврото, като разплащателна валута в първата секунда на 2026 г.

Дрон шоу в небето над столицата беше и специалната изненада за хората, избрали да посрещнат Нова година на площада.

"На първо място много здраве, много щастие и повече моменти с любимите хора."

"Само здраве и щастие."

"Мир по целия свят, да спрат войните. Мир. Честита Нова година!"

ПЛОВДИВ

Мост между традицията и бъдещето събра пловдивчани на площад "Стефан Стамболов" за празника. Градът под тепетата не изневери на традицията да има пищна заря в първите секунди на 2026 г.

"Очаквам от новата година много хубави неща да се случват. Да има мир, спокойствие, здраве за всички хора и да живеем с много надежда."

"За Нова година си пожелавам много успехи благоденствие и все така щастлива и успешна година."

БЛАГОЕВГРАД

В Благоевград посрещнаха новата година с голямо хоро.

"Да е здрава, щастлива, още по-добра, да сбъдваме мечтите си."

"Най-важното да сме живи и здрави всички, късмет, щастие, обичайните неща, другото каквото дойде."

РУСЕ

Повече от 10 минути продължи зарята в Русе за посрещането на Новата година.

"Продължаваме напред, гледаме всичко да се случва възможно най- добре и пожелаваме на всички, да не губят воля, да се борят за нещата, които обичат и успех, и късмет в Новата година!"

ВАРНА

Израелската певица Ищар завладя централния площад във Варна и разгорещи страстите в първите минути на 2026 г.

Именно от морския град в новогодишната нощ тя стартира и световното си турне.

По темата работиха: Иво Никодимов и репортерите от Пловдив, Варна, Русе и Благоевград

