БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Запази

12 часа след приемането на еврото всички устройства работят нормално

Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Работят ли банкоматите днес и могат ли хората вече да използват банковите си карти за електронно разплащане?

С настъпването на новата година дойде и еврото. Това създаде неудобства за всички нас при извършването на плащания. Не можеше да се теглят пари от банкоматите, да се извършват картови плащания, съответно нямаше и онлайн банкиране. Но сега, 12 часа след приемането на еврото, нещата са нормални, всички устройства работят. Някои варненци дори вече изтеглиха първите си евробанкноти от личните си сметки.

В първия ден на Новата година с приемането на еврото във Варна не работи нито един от хипермаркетите от големите вериги. Пусти са и пазарите. Единствените обекти, които работят днес са някои малки магазинчета, бензиностанциите и някои дежурни аптеки.

Проблемът, който имахме през последния месец на миналата година с дребните стотинки, в много търговски обекти отказваха на хората да ги взимат, но би следвало вече през януари, този проблем да се разреши. Навсякъде вече не могат да ни отказват да плащаме големи сметки с дребни стотинки. Ако го направят, ние можем да се оплачем и това ще донесе солена глоба на търговския обект.

Освен това, някои от търговските обекти предлагат и услугата до 50 стотинки на човек да я обменят в евроцентове и така ще можем да разрешим проблема с дребните стотинки в нашите джобове.

Вижте още в прякото включване на Нивелина Няголова

#еврото в България #евробанкноти #Варна

Водещи новини

Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова страница в историята си
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО) Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ? Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака първото...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Посланията на политиците за новата 2026 г.
Чете се за: 11:45 мин.
У нас
Васильовден е!
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ