Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната

Работят ли банкоматите днес и могат ли хората вече да използват банковите си карти за електронно разплащане?

С настъпването на новата година дойде и еврото. Това създаде неудобства за всички нас при извършването на плащания. Не можеше да се теглят пари от банкоматите, да се извършват картови плащания, съответно нямаше и онлайн банкиране. Но сега, 12 часа след приемането на еврото, нещата са нормални, всички устройства работят. Някои варненци дори вече изтеглиха първите си евробанкноти от личните си сметки.

В първия ден на Новата година с приемането на еврото във Варна не работи нито един от хипермаркетите от големите вериги. Пусти са и пазарите. Единствените обекти, които работят днес са някои малки магазинчета, бензиностанциите и някои дежурни аптеки.

Проблемът, който имахме през последния месец на миналата година с дребните стотинки, в много търговски обекти отказваха на хората да ги взимат, но би следвало вече през януари, този проблем да се разреши. Навсякъде вече не могат да ни отказват да плащаме големи сметки с дребни стотинки. Ако го направят, ние можем да се оплачем и това ще донесе солена глоба на търговския обект.

Освен това, някои от търговските обекти предлагат и услугата до 50 стотинки на човек да я обменят в евроцентове и така ще можем да разрешим проблема с дребните стотинки в нашите джобове.

