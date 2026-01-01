БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО)

Теодора Гатева
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Шумно, пищно и с много светлинни ефекти светът посрещна Новата 2026 година. В Атина заложиха на специална, по-"тиха" пиротехника, в Ню Йорк се спусна традиционното кълбо, в Рио Де Жанейро се опитаха да поставят рекорд за най-много празнуващи на открито.

Повече от 100 000 души посрещнаха Новата 2026 година по бреговете на река Темза в Лондон. Знаковата кула Биг Бен отброи последните секунди на старата и първите на новата, а присъстващите се насладиха на ефектни фойерверки.

Бляскаво и шумно посрещнаха 2026 г. и в Париж. Районът около Триумфалната арка и "Шанз-Елизе" бяха изпълнени с жители и гости на френската столица. А най-честите пожелания бяха за мир и щастие.

Мария: "Пожелавам свобода и мир по света, по целия свят."

С много музика и ефектно пирошоу си казаха Честита Нова Година и в Берлин.

Гръцката столица Атина отбеляза настъпването на новата година с безшумни фойерверки и светлинен спектакъл с дронове, като целта е шумът да е по-малко, но все пак да е празнично.

Едно от най-мащабните и шумни празненства по традиция е на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк. И тази година се спусна голямата топка и бяха разпръснати тонове фойерверки. По случай 250-годишнина на Съединените щати топката беше осветена в цветовете на националния флаг на страната.

А в Бразилия очакват да поставят рекорд за най-много празнуващи на открито. Според неофициални данни около 5 милиона души са в Рио Де Жанейро, за да празнуват новата 2026 г.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Едуардо: "Постижения и щастие за всички наса, защото бразилският народ го заслужава!"

Освен фойерверки в небето над града се издигнаха и 1200 дрона. Шоуто можеше да се наблюдава от 13 сцени, три от които на плажа Копакабана.

#новата 2026 г. #празнува 2026 г. #светът

