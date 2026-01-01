Посланията на политиците за новата 2026 г.

В първите часове на новата 2026 г. политиците у нас отправиха своите поздравления към българския народ. Акцент в изказванията им този път беше влизането на страната ни в еврозоната.

Убеден съм, че еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор. Това ключово решение изправи политическата класа пред ясен избор - тяснопартиен популизъм или държавност, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

"За ГЕРБ изборът беше ясен, този избор и тази цел ни водеха при преговорите за съставянето на правителството и по време на работата му, за да изпълним изискванията: финансова дисциплина, реформи и координация между институциите. Годината беше тест не само за икономиката, но и за демокрацията и дали решенията ще се взимат с мисъл за бъдещето, а не за следващите избори, които вече са факт", допълва Борисов.

Той подчертава, че приключваме годината с брутен вътрешен продукт от 113 млрд. eвро.

"Откакто е създаден ГЕРБ, БВП е нараснал с четири пъти - от 27 млрд. евро през 2006 до 113 през 2025 г.", допълни Борисов.

По думите му икономическият растеж е над 3%, което ни нарежда сред първите пет държави в Европейския съюз по темпове на растеж.

"България отдавна вече не е най-бедната страна в ЕС. След последните години на безвремие, успяхме да върнем България на картата на развитите европейски държави. През 2025 г. решението за влизането ни в еврозоната беше и остава изпитание за държавността и посоката на страната ни. Това не беше просто технически процес, а тест за политическата зрялост, институционалната стабилност и общественото доверие в европейското бъдеще на държавата", отбелязва Борисов и пожелава новата година да донесе мир, повече успехи и по-добро бъдеще за България.

Нека през 2026 г. започнем градежа на тази България, която всички ние искаме да видим, написа вицепремиерът в оставка и лидер на БСП Атанас Зафиров.

"Посрещаме Новата 2026 година с много надежди – за мир и просперитет. Нека това е годината, в която разумът надделее над дрънкането с оръжия и Европа отново се превърне в континента, на който с диалог и дипломация постигаме нашите общи цели в един все по-сложен и динамичен свят. Нека опазването на човешкия живот и добруването на обикновените хора отново се превърнат в най-висши ценности за нас, европейците", написа във Фейсбук Зафиров.

Той пожелава през 2026 г. стабилността и благоденствието да се завърнат в нашата страна.

"Днес България извървява последната крачка от дългия си път на пълна европейска интеграция, на който още преди десетилетия ни поставиха редица далновидни политици, голяма част от които социалисти. Българското евро не е просто валута. То е част от нашия цивилизационен и осъзнат избор, който правим всеки ден."

Според Зафиров влизането ни в еврозоната обаче далеч не е краят на българското европейско развитие.

"Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която всички ние искаме да видим. Нека заедно да отворим и напишем тази нова страница от нашата обща история. Накрая, приемете сърдечните ми пожелания новата 2026 година да ви донесе здраве, семейно щастие и благополучие, на Вас и близките Ви!Честита Нова 2026 година!“, завършва посланието си вицепремиерът в оставка.

Всички компромиси, които направих през изминалата година, бяха заради този момент, защото безусловно вярвам, че оттук нататък България ще бъде пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което ние всички абсолютно заслужаваме, написа във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

"Българската финансова система ще бъде гарантирана, българският туризъм ще се превърне в туризъм на световно ниво и България ще бъде мечтана дестинация от всички граждани на света. И най-вече, и най-важното - всички ние ще живеем по-добре", допълва Трифонов.

Най-хубавото предстои, уверен е лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"С настъпването на Новата 2026-та година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало. Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред", пише Пеевски.

Той подчертава, че във времена на изпитания, държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората.

"Пожелавам здраве и благополучие на българските семейства и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив. Най-хубавото предстои! Честита Нова година!", завършва поздравлението си лидерът на ДПС.

За първи път от Второто българско царство насам България печата валута, която се приема извън пределите на страната. Първи януари 2026 г. е началото на една епоха. Българите пътуват свободно, работят и развиват бизнес като равноправни граждани в най-богатия съюз на света, заяви във видеобръщение във Фейсбук председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Нека 2026 г. бъде годината, в която пълната ни евроинтеграция и гражданското пробуждане ще променят страната ни за добро. Годината, в която гневът от площадите и силата на протеста се превръщат в градивно действие и отговорност пред бъдещето на България и децата ни, написа съпредседателят на „Да, България” Ивайло Мирчев във Фейсбук.

"Нека в делата ни ни водят непримиримостта и вярата, че можем заедно да изградим силна общност и достойна, модерна страна — гордо изправена, наравно с европейските ни партньори, допълни той. Мирчев отбеляза, че пред нас е година на решаващи избори. От общите ни усилия зависи мракът на зависимости, арогантност и безнаказаност да отстъпи пред волята ни за подредена държава — с правила, справедливост и работещи институции. България на гражданите, а не на задкулисието", посочи той.

В историята ще останат 12 бурни месеца, които донесоха както много отчаяние, така и много надежда за българския народ, заяви във видеобръщение във Фейсбук лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

"Нашата страна има златен исторически шанс отново да спечели своята свобода и независимост. България може и трябва да бъде свободна и независима, със своя собствена валута, със силна армия, с просветен и благоденстващ народ. През 2026 г., особено на идващите избори, които ще бъдат в края на март месец, ние българите можем да дадем урок не само на нашите собствени деца как се отстоява независимост, но и да дадем урок на цяла Европа как един привидно покорен и стъпкан народ може да се изправи и да извоюва свободата си", заяви лидерът на „Възраждане“.

Новата година не изисква думи, а характер и смелост, написа лидерът на „Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев във Фейсбук.

„България има нужда от ред, справедливост и управление, което служи на народа, а не на мафията. Народът има нужда от истината", допълва Василев. Наш дълг е да отстояваме суверенитета си, да защитим националния интерес и да върнем силата на държавата – в закона, в институциите и в отговорността на властта пред хората", отбелязва Василев.

Здраве, сила и смелост на всички добри хора пожела за новата година председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов във Фейсбук.