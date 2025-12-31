Празничният концерт в София: Мерки за сигурност и ограничено движение в центъра

По-малко от 4 часа преди настъпването на Новата година. Отброяваме последните 239 минути от отиващата си 2025 година.

Вече по традиция, наздравиците в полунощ много хора ще вдигнат под открито небе. А в първата секунда на 26-та ще заменим българския лев с новата за страната ни валута - еврото, втората най-силна парична единица в света.

Какво да очакват хората на площад "Княз Александър Първи" в София, които ще изберат да посрещнат Новата година под открито небе в столицата?

На фасадата на Националната банка е прожектиран часовник, който отброява оставащите минути до официалното приемане на еврото и влизането на страната ни в Еврозоната. Така точно 19 години след като станахме част от Европейския съюз, България завършва евроинтеграцията си. От началото на миналата година станахме част от Шенгенското пространство, а от утре ще бъдем 21-вата държава, която ще използва европейската валута като официално разплащателно средство.

Влизането в еврозоната тук ще бъде отбелязано със специално шоу с дронове, което хората дошли на площад "Алексъндър Първи" ще могат да наблюдават в небето над столицата ни. То ще се излъчва и на сайта еврото бг, както и във фейсбук профила "за еврото бг". Ще можете да го гледате и на сайта bntnews.bg.

В столицата Новата 2026 година ще бъде посрещната вече по 26-годишна традиция с концерт на площад "Александър Първи". Движението по бул. "Цар Освободител" вече е спряно, сцената е готова. Ще има пропускателни пунктове и не трябва да носите бутилки, остри предмети, пиротехника.

Заря няма да има, но ще има шоу с дронове. Основни линии от градския транспорт, както и метрото ще работят през цялата нощ.

Съветът на банките, носете със себе си пари в брой, тъй като в първите часове е възможно да има проблеми с картовите разплащания.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.