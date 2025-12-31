БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341...
Чете се за: 01:47 мин.
Нова Зеландия посрещна Новата 2026 година
Чете се за: 01:37 мин.
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Чете се за: 01:07 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Чете се за: 00:30 мин.

Нова година и нова валута: Готови ли са заведенията и клиентите за плащането на сметки след полунощ?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Туристите в Банско и Добринище са подготвени за плащания в брой, а персоналът е обучен да работи и с двете валути

нова година нова валута готови заведенията клиентите плащането сметки полунощ
Стотици туристи от цялата страна посрещат новата валута и Новата година в зимните курорти у нас. В Банско и Добринище празненствата започнаха още в началото на днешния ден.

Каква е готовността на ресторантите и персонала за връщането в евро след 0 часа тази вечер, с какво ще плащат клиентите и очакват ли се сътресения в новогодишната нощ – това провери Али Мисанков в Добринище.

По-малко от четири часа преди началото на 2026 година, толкова време остава и до влизането на еврото у нас. Притеснения в ресторантьорския бранш в Банско, Добринище и цяла Югозападна България не се наблюдават. Голяма част от персонала през последните месеци е преминал обучение и няма притеснения да връща ресто в евро още в първите минути на новата година.

По отношение на клиентите също не се очакват проблеми. Те са се запасили с пари в брой и са наясно, че след 21:00 часа тази вечер няма да има възможност за плащане с карта.

Пълни ресторанти и механи в Добринище посрещат новата 2026 година. Празнуващите не забравят предупрежденията за прекъсване на картовите плащания за няколко часа в новогодишната нощ и заявяват, че са подготвени за ситуацията.

„Ние ще празнуваме с моите приятели в механа тази вечер. Взели сме си пари в кеш, знаем, че ще има проблеми с плащането с карта, така че нямаме никакви притеснения“, каза Магдалена Балабанова.

„Развълнуван съм за новата валута, със сигурност нямам нищо против нея. Приготвили сме се с кеш, така че няма проблеми. Ще си изхарча левовете, които имам в брой, и после в евро“, сподели Георги.

Персоналът на заведенията е обучен да работи и в двете валути, а необходимото количество евро в брой е доставено в повечето обекти още преди седмици.

„Знаем как да се оправим, да смятаме и в лева, и в евро. Мисля, че повечето ще плащат в лева в новогодишната нощ, а от утре може би ще плащат в евро“, каза Пламена Николова, сервитьор.

„Подготвени сме за плащанията и в лева, и в евро. Целият ни персонал е подготвен, изобщо не ни притеснява да връщаме в евро. Всичко е обучено, те знаят какво трябва да правят. Ние работим от много време с чужденци и нямаме притеснения“, заяви Асен Мавриков, собственик на механа.

В Банско над 60% от празнуващите са с предварително платени куверти. По този начин за голяма част от туристите няма да се налага плащане в самата новогодишна нощ.

