На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Наш екип провери каква е ситуацията в Добринище

Снимка: БТА
Часове преди официалното приемане на еврото у нас, ресторантьорският бранш в страната се подготвя за плащането и в двете валути и връщането в евро след 00:00 часа тази вечер. Готови ли са ресторантите в зимните ни курорти, има ли притеснения при персонала и клиентите - наш екип провери ситуацията в Добринище.

Трескава подготовка тече в ресторантите в Добринище и Банско за новогодишната нощ, като се очакват стотици гости от цялата страна и съседни държави да посрещнат 2026 година тук. Притеснения при повечето гости и ресторантьори няма.

Голяма част от клиентите са запознати, че след между 21:00 часа тази вечер и 01:00 часа след полунощ ще има техническо прекъсване на картовите плащания и трябва да се плаща само в брой. Ресторантьорите от своя страна са готови да връщат в новата валута още от първите минути на новата година.

снимки: БНТ

Магдалена Балабанова - клиент: "Ние ще празнуваме с моите приятели в механа тази вечер, взели сме си пари в кеш, знаем, че ще има проблеми в плащането с карта, така че нямаме никакви притеснения."

Асен Мавриков - собственик на механа: "Подготвени сме за плащанията и в лева, и в евро, целият ни персонал е подготвен. Изобщо не ни притеснява да можем да връщаме в евро. Всичко е обучено, те знаят какво трябва да правят."

Вижте прякото включване на Али Мисанков

#плащане в новогодишната нощ #България в еврото #еврото в България #плащане в брой

