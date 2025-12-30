Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете?

От 21:00 на 31 декември до 01:00 на 1 януари картовите разплащания няма да работят
Kъм предстоящите празненства в новогодишната нощ. Банките предупредиха, че от 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари няма да може да се правят картови плащания, като този часови диапазон може да бъде и по-голям. Как трябва да се подготвите, ако ще празнувате в ресторанти и нощни клубове, ще разберем от Владислава Миланова. Тя е в курорта Банско, където много хора ще посрещнат Нова година.
Препоръката е хората, които ще прекарат новогодишната нощ навън, да имат пари в брой, без значение дали ще са левове или евро.
Генералният мениджър на хотела Димитър Колев: "Трябва да знаят, че в периода от 21:00 на 31 декември до 01:00 на 1 януари посттерминалите няма да могат да извършват коректни плащания. Точно в този период гостите трябва да имат пари в брой, с които да плащат евентуални сметки. Всички резервации са платени предварително, но допълнителната консумация също ще се разплаща в брой.“
Относно въвеждането на еврото от 1 януари, Колев посочи:
Генералният мениджър на хотела Димитър Колев: „Честно казано нямам притеснения. Настройките на софтуерите са направени, за да започнат от първи януари изцяло в евро. Основно плащанията са с карти, но сме спазили всички изисквания от банките и сме заявили съответните копюри. В новогодишната нощ е добре хората да имат пари в брой и в евро, и в лева.“
