4,8 млрд. лева все още са в обращение

Потребителската кошница е на ниво от 58 евро. Тя е с 1 евро нагоре. Това отчетоха от Координационния център за въвеждане на единната европейска валута. Инфлацията между януари 2025 и януари 2026 година е 3,5 на сто или 0,6 процентни пункта за януари.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото: "Служителите на ОДМВР-Ловеч са открили и иззели неистински банкноти с различен номинал с обща стойност 205 000 евро. Лицето, чието притежание са банкнотите, е привлечено като обвиняем и е задържано."

Доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ: "С най-голям процент на цените януари месец т.г. спрямо м.г. има в групата - развлечение, спорт и култура. Това са ветеринарни услуги, пакети почивки, към Турция и Гърция. Увеличение има и във фитнес услугите."

Двойното обозначение на цените продължава. Безсрочно в БНБ се приемат левовите банкноти, до средата на годината в търговските банки без такси ще се обменят левове в евро, "така че има достатъчно време хората с левови банкноти да се освободят от тях", посочи Иванов.

Извън касите на БНБ остават 4,8 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 84,5% от левовете, които са били в обращение.

"Цялото обращение е добре захранено с евробанкноти, няма проблем в тази посока", посочи Иванов.

По думите му намаляват потребностите на "Български пощи" от зареждане с еврови банкноти.

От 1 януари до 12 февруари КЗП са извършили над 2100 проверки на физически обекти и онлайн магазини. Констатирани са 151 нарушения, издадени са 64 наказателни постановления. Около 10% от общия брой са извършените нарушения.

За периода от 10 октомври 2025 до 15 февруари 2026 г. са реализирани от НАП 8583 проверки. Установени са 509 нарушения на Закона за въвеждане на еврото и 247 нарушения на член 26-и. Издадени са 613 акта и 145 наказателни постановления на стойност над 360 812 евро.

БАБХ от 9 до 13 февруари е извършила 596 проверки на обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница, заведения за обществено хранене и обекти от търговската мрежа. Връчени са 75 предписания за установени несъответствия.