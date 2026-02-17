БНТ
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
11:25, 17.02.2026
Чете се за: 00:25 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
08:36, 17.02.2026
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
08:22, 17.02.2026
Чете се за: 02:17 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Спортни новини 17.02.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
12:25, 17.02.2026
Спорт
12:25, 17.02.2026
Кметове на кметства се събраха в Бистрица в подкрепа на техния...
12:18, 17.02.2026
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
12:01, 17.02.2026
Делото "Сияна": Какви са мотивите за искане на по-лека...
11:00, 17.02.2026
Ще объркат ли българките сметките на фаворитките за отличията -...
10:59, 17.02.2026
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер...
10:30, 17.02.2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
10:14, 17.02.2026
Криза със сметосъбирането в Куба заради американската блокада на...
#спортни новини
Отложиха финала в слоупстайла при жените от олимпийската надпревара в сноуборда
Близо 400 боксьори от 35 държави пристигат в София за боксовия турнир "Странджа"
12:35, 17.02.2026
Чете се за: 05:57 мин.
Зимните олимпийски игри се очаква да генерират 2,5 милиарда евро на италианския град Милано
12:33, 17.02.2026
Чете се за: 01:37 мин.
Линдзи Вон: Завръщането ми на родна земя е невероятно
12:01, 17.02.2026
Чете се за: 01:37 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
12:00, 17.02.2026
36236
Чете се за: 18:40 мин.
Ще объркат ли българките сметките на фаворитките за отличията - гледайте щафетата в биатлона в сряда по БНТ
11:00, 17.02.2026
Чете се за: 00:42 мин.
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер...
10:59, 17.02.2026 (обновена)
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
12:18, 17.02.2026
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Делото "Сияна": Какви са мотивите за искане на по-лека мярка за шофьора?
12:01, 17.02.2026
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница
08:01, 17.02.2026
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
11:24, 17.02.2026
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?
09:21, 17.02.2026
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
06:11, 17.02.2026
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Криза със сметосъбирането в Куба заради американската блокада на...
10:14, 17.02.2026
Чете се за: 03:07 мин.
По света
