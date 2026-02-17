БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:25 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Запази

Очаква се Гюров да представи състава за служебен кабинет

президентът йотова връчи мандат съставяне служебно правителство андрей гюров
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров.

Срещата им е предвидена за 12.00 часа на „Дондуков“ 2. В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство.

Тогава Андрей Гюров увери, че ще търси хора, които да носят експертност, опит и приличие. Подчерта, че основната задача пред служебното правителство е да осигури успешни избори. За бюджета каза, че ще трябва да се направи още едно удължаване. Президентът Илияна Йотова посочи, че очакванията на всички са изборите да се проведат според правилата, Конституцията и законите на страната, за да гарантира стабилна, правова и сигурна държава.

Ако президентът Йотова няма забележки към проектокабинета, тя ще издаде указ за назначаване на служебното правителство и ще определи датата на извънредните парламентарни избори, които вероятно ще са на 19 април. След издаване на указите, служебният кабинет ще положи клетва пред Народното събрание. Очаква се това да стане на 19 февруари, четвъртък.

#президентът Илияна Йотова #Андрей Гюров #служебен премиер

Водещи новини

Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода? Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може да се...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Делото "Сияна": Очаква се днес да бъде гледана отново...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ