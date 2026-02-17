Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров

Президентът Илияна Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров.

Срещата им е предвидена за 12.00 часа на „Дондуков“ 2. В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство.

Тогава Андрей Гюров увери, че ще търси хора, които да носят експертност, опит и приличие. Подчерта, че основната задача пред служебното правителство е да осигури успешни избори. За бюджета каза, че ще трябва да се направи още едно удължаване. Президентът Илияна Йотова посочи, че очакванията на всички са изборите да се проведат според правилата, Конституцията и законите на страната, за да гарантира стабилна, правова и сигурна държава.

Ако президентът Йотова няма забележки към проектокабинета, тя ще издаде указ за назначаване на служебното правителство и ще определи датата на извънредните парламентарни избори, които вероятно ще са на 19 април. След издаване на указите, служебният кабинет ще положи клетва пред Народното събрание. Очаква се това да стане на 19 февруари, четвъртък.