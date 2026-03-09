БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Цолов: Постигнах най-голямата победа в кариерата ми
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Никола Цолов: Постигнах най-голямата победа в кариерата ми

от БНТ
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Българският пилот е сигурен, че ще спечели още състезания. 

Никола Цолов
Снимка: БТА
Никола Цолов описа успеха в Гран при на Австралия като най-голямата победа в кариерата си и подчерта, че за него това е много повече от просто един резултат.

Той се сблъска с редица проблеми в събота и завърши 17-и в спринта, но в неделя бе над всички и записа исторически първи успех в дълго състезание от Формула 2.

"Супер щастлив и доволен съм, защото мисля, че трябваше да бъда първи още в квалификацията. Имах достатъчно скорост, но за съжаление влязох в трафик и това ме ограничи", каза Цолов, цитиран от уебсайта на Формула 2.

Българският пилот на Кампос Рейсинг напуска Мелбърн като лидер в генералното класиране на шампионата със седем точки пред бразилеца Рафаел Камара.

"Спринтът бе много труден, защото през цялото време бях на грешното място в грешния момент. Целта ми беше да превърна лошата събота в добра неделя. Бях съсредоточен през цялото време и постигнах най-голямата победа в кариерата ми. Това е много повече от просто един резултат за мен", добави българският пилот на Кампос Рейсинг.

Цолов добави, че е било важно за него да достигне върха рано през сезона и е сигурен, че ще спечели още състезания.

"Не съм се и съмнявал, че ще спечеля състезание през тази година. Полагам много усилия за това от доста години и вложих много труд за първия кръг. Стъпих бързо на краката си и не позволих на затрудненията през събота да ми повлияят в състезанието. Това бе целта ми и точно това се случи. Целият уикенд бе добър пример, който трябва да следвам до края на сезона", продължи Цолов.

Според него липсата на рискови решения му е помогнала да стигне до успеха.

"Направих много силен старт в неделното състезание. И в минали години съм се представял много добре, когато потеглям от пета позиция, което е малко странно. Още в първата обиколка бях на трето място и можех дори да водя, но бягах от рисковете, защото предстоеше дълго състезание. Просто не си струваше", каза още българският пилот, който е част от академията на Ред Бул.

Българинът цели да покаже постиянство в битката за титлата.

"Видях битката между двата болида на Родин, оставих ги да я продължат и се разминах с катастрофа, което беше ключово за мен. Поех първото място и честно казано в този момент се чувствах най-добре. Усещах увереност и знаех какво да правя, за да завърша с победа. Продължавам да усещам тази увереност и сега, но няма да летя в облаците. Знам добре, че в един цял сезон има както добри, така и лоши моменти. И аз ще имам такива. Ще опитам да постигна постоянство, защото това ще бъде ключово в битката за титлата", добави той.

#Никола Цолов

