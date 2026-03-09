Макс Ферстапен разкритикува новите правила във Формула 1

Пилотът на Red Bull Racing Макс Верстапен отново отправи критики към новите регулации във Formula One, като дори сравни състезанията с популярната видео игра Mario Kart.

Четирикратният световен шампион направи впечатляващо изкачване от 20‑ата до 6‑ата позиция в първия старт за сезон 2026 в Австралия. Въпреки силното си представяне на пистата "Албърт Парк“ в Melbourne, нидерландецът не скри недоволството си от начина, по който новите правила влияят на състезанията.

"Ако се наслаждавате на това – добре, но правя същото вкъщи, когато играя „Марио Карт“. Не се насладих на начина, по който се състезавахме. Не беше правилно“, коментира Ферстапен след надпреварата, цитиран от ДПА.

От ръководството на Формула 1 вече са разговаряли с нидерландския пилот относно неговите притеснения. Преди предстоящото състезание за Chinese Grand Prix са планирани и допълнителни разговори с останалите пилоти от стартовата решетка.

Победител в надпреварата в Мелбърн стана Джордж Ръсел с болида на Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Британецът изрази напълно различно мнение за новите болиди, като заяви, че те са "много забавни за каране“, което контрастира с критиките на Ферстапен.