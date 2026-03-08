Джордж Ръсел спечели Гран При на Австралия

Джордж Ръсел от Мерцедес спечели Гран При на Австралия- първото състезание за сезон 2026 във Формула 1. Пилотът от Великобритания изпревари с 2.974 секунди своя съотборник Андреа Кими Антонели.

Ключовият момент в надпреварата В Мелбърн бе в 13-та обиколка, когато на пистата имаше виртуална кола на сигурността след отпадането на Исак Хаджар. Тогава Ръсел и Антонели направиха единствените си спирания в бокса, докато Шарл Леклер и Люис Хамилтън, които бяха първи и трети по това време, останаха на пистата.

В крайна сметка Леклер завърши трети, а Хамилтън – четвърти, като първите четирима бяха събрани в само 16.1 секунди на финала.

Ландо Норис започна защитата на световната си титла с пето място, а след него се нареди стартиралия 20-ти Макс Ферстапен. След четирикратният световен първенец останаха Оливър Беарман, новобранеца Арвид Линдблад, Габриел Бортолето и Пиер Гасли, които намериха място в зоната на точките в първия старт за сезона.

Сезон 2026 във Формула 1 ще продължи още следващата седмица с уикенда за Гран При на Китай, който ще включва и първия от общо шестте спринта за годината.