Джордж Ръсел: В началото беше адска битка, знаехме, че ще е предизвикателно

Спорт
Пилотът на Мерцедес стартира сезона във Формула 1 с победа в Гран при на Австралия след оспорвана битка с Шарл Льоклер и Люис Хамилтън

джордж ръсел началото беше адска битка знаехме предизвикателно
Джордж Ръсел започна сезона във Формула 1 с победа в надпреварата за Гран При на Австралия в Мелбърн. Пилотът на Мерцедес призна, че в началото на състезанието е водил изключително оспорвана битка със съперниците си.

Британецът трябваше да се справя с натиска на Шарл Льоклер и Люис Хамилтън в първите обиколки на надпреварата.

"Чувствам се невероятно! В началото беше адска битка. Знаехме, че ще е предизвикателно. Застанах на старта и видях, че батерията ми е празна, направих лош старт и след това имах няколко оспорвани битки с Шарл, така че съм доволен, че стигнах до финала“, заяви Ръсел след състезанието.

Той благодари и на екипа на Мерцедес за работата по автомобила.

"Много благодаря на целия отбор, защото от много време чакахме да имаме такава кола. Нямаше как да започнем сезона по по‑добър начин. Очаквахме да има подобен йо‑йо ефект в състезанието. Щом някой от нас поведеше, ставаше почти невъзможно да задържи първото място“, добави британският пилот.

