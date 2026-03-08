Четири медала за България от турнири за Европейската купа по джудо

Българските състезатели спечелиха четири медала от турнири за Европейската купа по джудо в различни възрастови категории, съобщиха от Българската федерация по джудо.

Най-големият успех записа София Маврова, която стана шампионка при кадетките на турнира в Анталия (Турция). В категория до 44 килограма тя постигна пет победи, а на финала се наложи над монголката Кхулан Баярзул с ипон. Преди това българката преодоля съпернички от Казахстан, Азербайджан и Турция, както и монголката Амин Ердене Цогбадрах на полуфиналите. Срещата ѝ срещу туркинята Ахсен Йълдъръм продължи 6:50 минути и бе решена със „златна точка“. За Маврова това е втора титла за сезона след успеха в Рим.

На същия турнир Самуил Димитров спечели бронз при кадетите в категория до 66 килограма. Той изигра общо седем срещи, като в двубоя за отличието победи Лутфулах Акбаров от Узбекистан с юко. По пътя си до медала българинът записа още победи над монголеца Батур Мункхбат и киргизстанеца Темирлан Калдарбеков в репешажите.

В турнира за девойки в Портимао (Португалия) Надие Жаафар достигна до финала в категория до 70 килограма. Българката постигна три убедителни победи, включително за само осем секунди срещу канадката Миси Мвеле на четвъртфиналите. На полуфиналите тя надделя над водачката в схемата Ясмине Карис от Мароко, но в спора за титлата отстъпи на третата в света Яна Цветко от Хърватия и остана със сребърно отличие.

При юношите Андрей Ганчев завоюва бронзов медал в категория до 73 килограма, а в същата категория Иво Димитров завърши на седмо място.

На Европейската купа при жените в Линц (Австрия) Йоана Манова се класира седма в категория до 63 килограма.

Турнирите с българско участие продължават и днес.