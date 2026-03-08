БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четири медала за България от турнири за Европейската купа по джудо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Злато за София Маврова в Анталия, Надие Жаафар и Самуил Димитров също се качиха на почетната стълбичка

Четири медала за България от турнири за Европейската купа по джудо
Снимка: БТА
Слушай новината

Българските състезатели спечелиха четири медала от турнири за Европейската купа по джудо в различни възрастови категории, съобщиха от Българската федерация по джудо.

Най-големият успех записа София Маврова, която стана шампионка при кадетките на турнира в Анталия (Турция). В категория до 44 килограма тя постигна пет победи, а на финала се наложи над монголката Кхулан Баярзул с ипон. Преди това българката преодоля съпернички от Казахстан, Азербайджан и Турция, както и монголката Амин Ердене Цогбадрах на полуфиналите. Срещата ѝ срещу туркинята Ахсен Йълдъръм продължи 6:50 минути и бе решена със „златна точка“. За Маврова това е втора титла за сезона след успеха в Рим.

На същия турнир Самуил Димитров спечели бронз при кадетите в категория до 66 килограма. Той изигра общо седем срещи, като в двубоя за отличието победи Лутфулах Акбаров от Узбекистан с юко. По пътя си до медала българинът записа още победи над монголеца Батур Мункхбат и киргизстанеца Темирлан Калдарбеков в репешажите.

В турнира за девойки в Портимао (Португалия) Надие Жаафар достигна до финала в категория до 70 килограма. Българката постигна три убедителни победи, включително за само осем секунди срещу канадката Миси Мвеле на четвъртфиналите. На полуфиналите тя надделя над водачката в схемата Ясмине Карис от Мароко, но в спора за титлата отстъпи на третата в света Яна Цветко от Хърватия и остана със сребърно отличие.

При юношите Андрей Ганчев завоюва бронзов медал в категория до 73 килограма, а в същата категория Иво Димитров завърши на седмо място.

На Европейската купа при жените в Линц (Австрия) Йоана Манова се класира седма в категория до 63 килограма.

Турнирите с българско участие продължават и днес.

#eвропейска купа по джудо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
2
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г....
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
3
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
5
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Други спортове

Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
Рая Димитрова в предаването "Аз съм" Рая Димитрова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:07 мин.
Джордж Ръсел: В началото беше адска битка, знаехме, че ще е предизвикателно Джордж Ръсел: В началото беше адска битка, знаехме, че ще е предизвикателно
Чете се за: 01:17 мин.
Гледайте Алберт Попов стартира в слалома в Кранска гора Гледайте Алберт Попов стартира в слалома в Кранска гора
Чете се за: 00:37 мин.
Олимпийският шампион Карлос Насар, Димитър Илиев и Георги Джоргов в "Арена спорт" Олимпийският шампион Карлос Насар, Димитър Илиев и Георги Джоргов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:05 мин.
Джордж Ръсел спечели Гран При на Австралия Джордж Ръсел спечели Гран При на Австралия
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Израел удари хотел в Бейрут, четирима...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Иран избира нов лидер до часове?
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Гранични полицаи изненадаха с роза дамите
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ