Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

Гледайте Алберт Попов стартира в слалома в Кранска гора

Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Гледайте на 8 март първия манш от 10:30 ч. и втория манш от 13:30 по БНТ 3 и на сайта ни!

Алберт Попов
Снимка: Startphoto.bg
Най-добрите слаломисти от "белия керван" се завръщат към състезанията от Световната купа.

След епичните битки на Олимпийските игри в Италия, сега е ред на последните два старта, които ще определят носителя на Малкия кристален глобус в дисциплината.

В словенския курорт Кранска гора ще кара и Алберт Попов, който остана разочарован от участието си си на Игрите, но сега търси изкупление.

Гледайте тази неделя по БНТ 3 първия манш от 10:30 ч. и втория манш от 13:30 - на живо по БНТ 3!

#Алберт Попов

