Радослав Янков отпадна на осминафиналите на паралелния слалом в Шпиндлерув Млин

Българският сноубордист Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Шпиндлерув Млин (Чехия). Янков, който се нареди на 12-о място в квалификациите, отстъпи с 27 стотни в директните елиминации пред австриеца Андреас Промегер. Впоследствие Промегер бе дисквалифициран на четвъртфиналите.



Така Янков завърши състезанието на 12-то място в крайното класиране.



Другият българин, който преодоля успешно квалификациите - Тервел Замфиров, достигна до четвъртфиналите на надпреварата в Чехия, но там отстъпи пред Маурицио Бормолини.



Третият българин в състезанието Александър Кръшняк не успя да преодолее пресявките, след като не завърши второто спускане по синьото трасе и в крайна сметка зае 31-а позиция.



Вижте представянето на Радослав Янков във видеото!