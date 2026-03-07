БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви...
Възобновяват полетите от Дубай
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Радослав Янков отпадна на осминафиналите на паралелния слалом в Шпиндлерув Млин

Българинът отстъпи пред Андреас Промегер.

Радослав Янков
Българският сноубордист Радослав Янков отпадна на осминафиналите в паралелния слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Шпиндлерув Млин (Чехия). Янков, който се нареди на 12-о място в квалификациите, отстъпи с 27 стотни в директните елиминации пред австриеца Андреас Промегер. Впоследствие Промегер бе дисквалифициран на четвъртфиналите.

Така Янков завърши състезанието на 12-то място в крайното класиране.

Другият българин, който преодоля успешно квалификациите - Тервел Замфиров, достигна до четвъртфиналите на надпреварата в Чехия, но там отстъпи пред Маурицио Бормолини.

Третият българин в състезанието Александър Кръшняк не успя да преодолее пресявките, след като не завърши второто спускане по синьото трасе и в крайна сметка зае 31-а позиция.

Вижте представянето на Радослав Янков във видеото!

Бронзовият олимпийски медалист отстъпи пред лидера за Световната...
Чете се за: 00:57 мин.
По време на състезането от Световната купа, много от състезателките...
Чете се за: 00:52 мин.
