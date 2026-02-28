БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Майкъл Иванов се завръща към активните състезания
Майкъл Иванов се завръща към активните състезания

Спорт
Един от най-добрите български състезатели по мотокрос и супермото ще стори това след едногодишна пауза.

майкъл иванов завръща активните състезания
Снимка: БТА
Един от най-добрите български състезатели по мотокрос и супермото Майкъл Иванов се завръща към активните състезания след едногодишна пауза.

През януари 2025 година Иванов обяви, че се оттегля от професионалния спорт, за да се посвети на треньорска дейност и развитието на млади таланти. Решението тогава постави временно край на състезателната му кариера, но година по-късно той отново е готов да застане на старта.

През новия сезон роденият в Троян пилот отново ще бъде част от отбора на AIT Racing.

"След време на размисъл, подготовка и много работа зад кулисите, отново съм готов да застана на старта и да дам всичко от себе си. Мотивацията ми е по-голяма от всякога, а желанието за победа гори още по-силно", написа Иванов в социалните мрежи.

През новия сезон той ще кара с подкрепата на Ducati България.

"За мен е чест и огромно вълнение да бъда част от марка с такава история, страст и състезателен дух. Убеден съм, че заедно можем да постигнем страхотни резултати. Благодаря на всички, които продължават да ме подкрепят - във всеки труден момент и във всяка победа. Време е отново за битки на пистата", добави пилотът.

