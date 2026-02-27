България със седем полуфиналисти на Купа „Странджа“

България ще има седем боксьори на полуфиналите на Купа „Странджа“. Националите ни записаха страхотно представяне в днешния ден, постигайки пет победи от шест двубоя. Това означава минимум седем бронзови отличия в рамките на турнира, който тази година е с невероятно висока конкуренция и всички го определят като своеобразно световно първенство.

Последното отличие бе осигурено от Йордан Морехон. При най-тежките (+90 кг) националът ни влезе в много тежка битка с представителя на САЩ Келвин Уотс. Двамата вдигнаха трибуните на крака с брутални размени, като нашият представител повали съперника си в нокдаун във втория рунд. Това оказа и влияние върху крайния резултат, който бе 3:2 гласа в полза на Морехон. Така той си осигури място на полуфиналите в събота, където ще се изправи срещу Озодбек Алиев (Узбекистан).

В категория до 85 килограма поражение допусна Кристиян Димитров. Той отстъпи на шампиона на Азия до 19 години от Узбекистан – Норбек Абдулаев.