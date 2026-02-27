БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

Ясен Радев осигури още един медал за България от Купа "Странджа"

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Радев се класира за полуфинал, където утре ще се изправи срещу украинеца Максим Зименко

Ясен Радев осигури още един медал за България от Купа "Странджа"
Снимка: БТА
Ясен Радев осигури още един медал за България на Купа "Странджа". В категория до 55 килограма националът изигра страхотен мач и си проправи път към полуфиналите на 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа. Той вдигна трибуните на крака с блестящ обрат. Радев се справи с класния представител на Турция Баран Киркгьозлер.

Двамата изнесоха много хубав мач, в който Ясен Радев започна по-колебливо. След като отстъпи в първия рунд обаче националът ни показа на какво е способен. Той тръгна напред и с множество комбинации обърна развоя на сблъсъка за чиста победа с 5:0.

Така Радев се класира за полуфинал, където утре ще се изправи срещу украинеца Максим Зименко (Украйна).

Билети за Купа "Странджа" се продават онлайн на платформите на Urbo и Kupibileti. Входът е 10 евро за целия ден. Входът за деца и младежи до 18 години е безплатен.

#Купа Странджа 2026 #Ясен Радев

