Йордан Морехон се класира за четвъртфиналите на Купа „Странджа“. Националът взе тежък мач с представителя на Алжир Абдерахим Магта.

При най-тежките (+90 кг) той се справи със съперника си след заслужена победа с 4:1 съдийски гласа. Така Йордан е на победа от спечелване на медал. В петък националът ще се изправи срещу американеца Келвин Уотс и при успех ще си гарантира минимум бронз и участие на полуфиналите.

Другите двама български представители в тежка категория допуснаха поражения. Кирил Георгиев бе спрян след дисквалификация от съдията в мача срещу бразилеца Витор Силва. Димитър Димитров пък отстъпи на украинеца Андрий Халецкий.

Утре ни очакват още три мача с българско участие. На ринга ще видим носителката на Купа „Странджа“ за миналата година Златислава Чуканова (51 кг), Венелина Поптолева (51 кг) и Румен Руменов (65 кг).