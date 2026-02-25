БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Слушай новината

Парламентът изслуша служебния вътрешен министър по случая Петрохан. Пред тях шефът на криминалистите в Националната полиция Ангел Папалезов отрече да е бил притискан от Емил Дечев.

Служебният министър отхвърли обвиненията, че е оказвал натиск върху разследващи по случая „Петрохан“.

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: „Съвсем очевидно е, че има уплашени хора, които ме атакуват, защото не искат аз да науча истината по случая Петрохан.“

Досегашният главен секретар на МВР обаче съобщи, че има информация за среща, поискана от министъра с висш полицай.

Мирослав Рашков - досегашен главен секретар на МВР: „На 22.02 около 12.45 чрез личния ми телефон бях уведомен от старши комисар Емил Пармаков, зам.-директор ГДНП, че предишната вечер министърът на вътрешните работи г-н Емил Дечев се е свързал по телефон с комисар Ангел Папалезов, началник отдел на „Криминална полиция“, като в проведения разговор министър Дечев е поискал среща в рамките на днешния ден, на която среща г-н Папалезов да му предостави справка относно извършеното по случаите Петрохан и Околчица. Около 14.40 на мобилния ми телефон ми позвъня г-н Папалезов, който ме уведоми, че срещата се е провела в заведение на ул. „Дойран“ и ул. „Нишава“, като на същата министърът е взел поисканата справка.“

Шефът на отдел „Криминална полиция“ потвърди за срещата, но отрече да е имало натиск.

Ангел Папалезов - началник на отдел „Криминална полиция“ в ГДНП: „Информацията, която съм предоставил, е наистина кратка анотация на изнесеното на двете пресконференции и нищо повече. По отношение дали са ми задавани допълнителни въпроси, по отношение на версии на служители, искам твърдо да кажа, че не са ми задавани такива въпроси. Държа да подчертая, че по никакъв начин не съм се почувствал принуден да извършвам каквото и да е било различно от служебните ми задължения.“

Служебният министър обясни, че получената справка не нарушава следствената тайна и процедурите в МВР.

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: „Този документ от около 11 страници не разкрива нещо различно от онова, което е позволено от наблюдаващия прокурор, и на тази среща сме били само г-н Папалезов и аз, и никой друг.“

зползваха за взаимни обвинения и нападки кой е виновен за случая Петрохан.

Христо Гаджев - ГЕРБ-СДС: „Като ви трябва кратка справка, защо ви трябва човек да ви дойде на крака в ресторант? Как може един министър да влияе на разследване? Човек и без да е професионалист в сферата на МВР, може да влияе кадрово.“

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: „Циркът се отложи. Театърът е много зле. Вместо постановка на народния – самодейност на читалище „Превъзбуда“, много слабо. Главен секретар, който не може да чете изцяло това нещо, изтипосано по националните телевизии.“

Костадин Костадинов - „Възраждане“: „Би трябвало да си задаваме въпроса дали не се прави опит за замитане, опит да се пречи, опит за поставяне на чадър над определени свидетелства. Единствената работа на министъра на вътрешните работи в момента е да се занимава с осигуряване на честен, прозрачен изборен процес, не да пита полицаите, които се занимават с казуса „Петрохан“, за каквото и да е било, защото съм сигурен, че министърът нищо не разбира от тяхната работа. И разбира се, първата работа на новия министър е да започне да пита полицаите какво правят и как си вършат работата. Нямате право, г-н министър, да им се месите. Никакво право, защото нищо не разбирате от тяхната работа.“

Йордан Цонев - "ДПС - Ново начало": „Г-н министър, от днешното изслушване стана пределно ясно следното – че се опитвате да окажете неправомерно влияние върху хора, които законът е натоварил с високата отговорност, в името на справедливостта, в името на нашите деца, да доведат това разследване докрай.“

Тошко Йорданов - ИТН: „Имахме типично изслушване, в което от едната страна стоят нормални хора, които искат истината за "Петрохан" да излезе, от другата страна стои една цяла политическа партия ПП-ДБ, която се опитваше да размива разговора и да размива акцентите. Тон даде самият министър, който също е от ПП-ДБ.“

Останалите партии не се включиха в изслушването.

