Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да отстранява полицай от разследването

Наказателно-процесуалният кодекс изрично предвижда, че само и единствено прокурор може да отстранява полицай от разследването и да го дава на друг разследващ полицай. Не може да го прави министърът на вътрешните работи. Това заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на изслушването му в пленарната зала. Той отговори на въпрос от Божидар Божанов от ПП-ДБ кой ръководи разследването по случая "Петрохан" и какви правомощия има министърът.

Изслушването на Дечев и ръководители на служби в МВР е заради информация за оказван натиск от страна на служебния министър по случая.

Често прокуратурата обича да казва, че тя е господарят на досъдебното производство - не е министърът на вътрешните работи, нито министърът на правосъдието, такъв е наблюдаващият прокурор, а над него стоят неговите ръководители и най-отгоре е главният прокурор, каза Дечев.

Според чл. 46 ал. 1 от НПК се казва, че прокурорът ръководи и надзирава досъдебното производство. В чл. 46 ал. 2 се казва, че прокурорът може да извършва и лично разследване или от части действие по разследване, както и че прокурорът може да отстранява допуснатите нарушения от разследващите органи, включително и разследващите полицаи, обясни той.

Емил Дечев добави, че само прокурор може да изземва дело от една прокуратура и да го дава на друга и да изземва дело от един разследващ полицай и да го дава на друг, както и може да отменя определени постановления на разследващ полицай, ако е преценил, че са налице съществени процесуални нарушения.

"Само прокурор на основание на чл.197 от НПК може да отменя постановление на разследващ полицай по лична инициатива или по сигнал на гражданин, страна или защита и неговото постановление не подлежи на постановление", посочи министърът.

Дори и да предположим, че съм искал по някакъв начин да променя хода на разследването, да се откаже от една версия и да тръгне по друга – това не мога да го постигна, защото прокурорът с неговите задължителни указания винаги ще държи курса на делото, подчерта той.

В начина, по който ще се води разследването, наблюдаващият прокурор е длъжен да изпълнява методическите указания, дадени от главния прокурор. Министърът на вътрешните работи нито може да осъществява надзор за законност върху досъдебното производство, нито може да дава указания, добави Дечев.