БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да отстранява полицай от разследването

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

Депутатите изслушват служебния вътрешен министър по казуса

живо депутатите изслушват служебния вътрешен министър емил дечев случая петрохан
Снимка: БТА
Слушай новината

Наказателно-процесуалният кодекс изрично предвижда, че само и единствено прокурор може да отстранява полицай от разследването и да го дава на друг разследващ полицай. Не може да го прави министърът на вътрешните работи. Това заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на изслушването му в пленарната зала. Той отговори на въпрос от Божидар Божанов от ПП-ДБ кой ръководи разследването по случая "Петрохан" и какви правомощия има министърът.

Изслушването на Дечев и ръководители на служби в МВР е заради информация за оказван натиск от страна на служебния министър по случая.

Често прокуратурата обича да казва, че тя е господарят на досъдебното производство - не е министърът на вътрешните работи, нито министърът на правосъдието, такъв е наблюдаващият прокурор, а над него стоят неговите ръководители и най-отгоре е главният прокурор, каза Дечев.

Според чл. 46 ал. 1 от НПК се казва, че прокурорът ръководи и надзирава досъдебното производство. В чл. 46 ал. 2 се казва, че прокурорът може да извършва и лично разследване или от части действие по разследване, както и че прокурорът може да отстранява допуснатите нарушения от разследващите органи, включително и разследващите полицаи, обясни той.

Емил Дечев добави, че само прокурор може да изземва дело от една прокуратура и да го дава на друга и да изземва дело от един разследващ полицай и да го дава на друг, както и може да отменя определени постановления на разследващ полицай, ако е преценил, че са налице съществени процесуални нарушения.

"Само прокурор на основание на чл.197 от НПК може да отменя постановление на разследващ полицай по лична инициатива или по сигнал на гражданин, страна или защита и неговото постановление не подлежи на постановление", посочи министърът.

Дори и да предположим, че съм искал по някакъв начин да променя хода на разследването, да се откаже от една версия и да тръгне по друга – това не мога да го постигна, защото прокурорът с неговите задължителни указания винаги ще държи курса на делото, подчерта той.

В начина, по който ще се води разследването, наблюдаващият прокурор е длъжен да изпълнява методическите указания, дадени от главния прокурор. Министърът на вътрешните работи нито може да осъществява надзор за законност върху досъдебното производство, нито може да дава указания, добави Дечев.

#случаят "Петрохан" #служебен вътрешен министър #разследване #Емил Дечев

Последвайте ни

ТОП 24

СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
1
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
2
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе
4
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
5
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък
6
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: Сигурност и правосъдие

Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал указания извън служебните си задължения
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал указания извън служебните си задължения
Марин Малчев е новият районен прокурор на София Марин Малчев е новият районен прокурор на София
Чете се за: 00:37 мин.
Служебният правосъден министър присъства на заседанието на Прокурорската колегия на ВСС Служебният правосъден министър присъства на заседанието на Прокурорската колегия на ВСС
Чете се за: 01:45 мин.
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан" Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
Чете се за: 01:22 мин.
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Чете се за: 01:07 мин.
Има само една проверка на служебния министър на вътрешните работи в прокуратурата, каза Десислава Петрова Има само една проверка на служебния министър на вътрешните работи в прокуратурата, каза Десислава Петрова
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да отстранява полицай от разследването
Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Има алтернатива на руския петрол за Унгария и Слования
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Мечките Гордо и Флоренция пристигат у нас от Аржентина
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ