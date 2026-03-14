Съдът остави в ареста седем от обвиняемите за участие в престъпна група за изнудване

Софийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 7 от обвинените за организирана престъпна група за заплахи, насилие и принуда към длъжници.

Съдебният състав прие, че има достатъчно доказателства и свидетелски показания, за да се направи обосновано предположение, че са съпричастни към деянията, за които са обвинени. Няма опасност да се укрият, но могат да извършат престъпления, мотивира се съдът.

Двама от тях вече са осъждани и са в изпитателен срок. За осмия задържан съдът не намери достатъчно доказателства и не определи никаква мярка. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.