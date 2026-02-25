БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Праисторическият комплекс "Провадия - Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2025 г.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Праисторическият комплекс "Провадия - Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2025 г.
Праисторическият комплекс "Провадия - Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2025 г. като признание за ключовата си роля в историята и културата на Европа, съобщиха от Европейската комисия.

Наградени са още 12 обекта, сред които са проектът "Места на мира" – европейска мрежа от обекти в България (Кайнарджа), Португалия, Испания, Франция, Унгария, Словакия и Хърватия, където между 13-и и 19-и век са сключени мирни договори.

Знакът за европейско наследство е водеща инициатива на програмата "Творческа Европа" и отличава обекти, които са оказали дълбоко въздействие върху историята, културата и развитието на Европейския съюз.

Тринадесетте обекта са избрани от комисия от независими експерти. Победителите ще бъдат поканени на церемонията по връчване на наградите "Знак за европейско наследство", която ще се проведе на 22 април 2026 г. в Брюксел.

