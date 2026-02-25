Моци: Резултатът от първия двубой няма значение

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В четвъртък Лудогорец ще се изправи срещу Ференцварош в мач-реванш от плейофите в Лига Европа. Българският първенец спечели първата среща с 2:1.

Козмин Моци
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Отиваме в Унгария да се борим за нашата чест. Това каза техническият директор на Лудогорец Козмин Моци преди заминаването на „орлите“ за Будапеща. В четвъртък Лудогорец ще се изправи срещу Ференцварош в мач-реванш от плейофите в Лига Европа. Българският първенец спечели първата среща с 2:1.

„В първенството трябва да сме реалисти - да знаем, че шансовете ни се намалиха драстично след последния резултат с Ботев. Сега обаче отиваме към Будапеща. Сигурни сме, че ни чака тежък мач. Няма значение резултатът от първия двубой. Отиваме там да се борим за нашата чест“, коментира Моци.

„Няма такава преднина, която да ни успокои. Трябва да дадем голяма битка, за да успеем да се класираме напред. Трябва да се борим за всяка топка и да използваме преднината от първия мач в наша полза“, каза още бившият защитник и отново обърна внимание на представянето на тима във вътрешното първенство.

„Мачовете стават все по-малко. Преднината от десет точки, която Левски има, според мен е голяма. Трябва да играем всички двубои до края и ще видим в края на месец май какво ще стане", допълни техническият директор.

Той отговори и на въпрос, свързан с трансфера на Алберто Салидо, който бе привлечен от състава на Берое.

„Гледали сме този футболист много внимателно в последните 6-7 месеца. Това не беше решение, което сме го взели на момента. Заедно с треньорския щаб уточнихме, че той е най-добрият вариант за нашия отбор и тимът ни има нужда от такъв футболист", завърши Козмин Моци.

