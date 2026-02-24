Лудогорец привлече Алберто Салидо

Лудогорец привлече испанския нападател Алберто Салидо, съобщиха от пресслужбата на клуба. Във вторник шампионите и Берое финализираха успешно преговорите по трансфера, като междувременно 26-годишният футболист премина медицински изследвания и фитнес тестове.



Салидо се включва в тренировките на Лудогорец незабавно и ще бъде на разположение на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо за предстоящите мачове от Първа лига следващата седмица срещу Локо (Пд) и Левски.

„Много съм щастлив от този трансфер. Имах оферти от няколко клуба в България и чужбина, но избрах Лудогорец, защото идването ми в този отбор е голяма крачка напред в моето развитие“, коментира Алберто Салидо.

Това е Алберто Салидо:

2018/19 – Атлетико Мадрид Б – 4 мача, 0 гола

2019/20 – Атлетико Мадрид Б – 6 мача, 1 гол

2019/20 – Аренас Клуб (наем) – 6 мача, 1 гол

2020/21 – Кордоба (наем) – 2 мача, 0 гола

2020/21 – Майорка Б (наем) – 6 мача, 0 гола

2021/22 – Лас Росас – 36 мача, 10 гола

2022/23 – Леганес Б – 27 мача, 4 гола

2023/24 – Монтихо – 19 мача, 6 гола

2023/24 – Ла Унион Атлетико – 14 мача, 4 гола

2024/25 – Берое – 33 мача, 12 гола

2025/26 – Берое – 13 мача, 8 гола

Общо: 166 мача, 46 гола