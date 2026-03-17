Станислав Генчев: Победата беше важна, играта също беше на ниво

Локомотив София постигна убедителен успех с 3:0 над Септември в отложен двубой от 22-ия кръг на Първа лига и записа важни три точки в битката си в шампионата.

Старши треньорът Станислав Генчев изрази задоволството си от представянето на отбора след края на срещата.

"Няма как да не сме доволни след като сме победили с 3:0. Победата беше важна, играта беше добра. Накрая темпото спадна, но това бе нормално. Започнахме добре, имахме четири шанса преди да отбележим. Червеният картон също помогна, в края на полувремето вкарахме нов гол, който успокои отбора“, коментира Генчев.

Наставникът подчерта и дисциплината в редиците на своя тим.

"Днес имаше дисциплина до последната минута. Умният човек не се спъва два пъти в един и същи камък“, добави той.

Според Генчев отборът показва все по-добра ефективност в атака.

"Създаваме доста голови положения, успяваме да бележим и доста голове. С днешните три гола излизаме на пето място по отбелязани голове в първенството“, заяви още треньорът на Локомотив София.

С успеха "железничарите“ затвърдиха добрата си игра в този мач и ще се опитат да надградят в следващите срещи от първенството.