Локомотив (София) не остави шанс на Септември в отложения двубой

Локомотив (София) постигна убедителна победа с 3:0 над Септември (София) в отложен мач от 22-ия кръг на Първа лига. Срещата, която трябваше да се изиграе през февруари, беше преместена заради лошите атмосферни условия и тежкия терен в „Надежда“.

Домакините започнаха силно и още в първите минути създадоха няколко добри положения, но вратарят на Септември Николай Кръстев се намеси решително и запази равенството.

Ключовият момент в мача дойде в 34-ата минута, когато след намеса на ВАР съдията отсъди дузпа за Локомотив и показа червен картон на Валантайн Озорнвафор за удар без топка. Красимир Станоев реализира наказателния удар хладнокръвно, давайки преднина на „червено-черните“.

До почивката домакините удвоиха аванса си, след като Доминик Янков се разписа от малък ъгъл. Малко след началото на второто полувреме Райън Бидунга оформи крайното 3:0 с удар с глава след центриране на Станоев.

До края на срещата темпото спадна, а Локомотив контролираше събитията на терена. В заключителните минути Джордан Айб също беше изгонен, но това не промени крайния изход.

С успеха тимът на Станислав Генчев записа втора победа от началото на 2026 година.



