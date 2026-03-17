Христо Арангелов: Червеният картон обърна мача

Старши треньорът на Септември Христо Арангелов коментира поражението с 0:3 от Локомотив София в отложен мач от 22-ия кръг на Първа лига, като подчерта, че решаващ момент в срещата е бил червеният картон.

"Поставям акцента на червения картон, това обърна мача. Структурата на игра и позиционирането се обърка именно след това. Няма значение какво казва футболистът, важно е какво отсъжда съдията. Футболистът казва, че леко го е бутнал и едва го е докоснал, но щом съдията е видял това на ВАР, няма как по друг начин да го коментирам“, заяви Арангелов.

Той призна превъзходството на съперника и трудностите пред своя тим.

"Съперникът е много силен, контролира и двете фази на игра и се възползва от всяка ситуация. Беше много трудно да се върнем в мача“, добави наставникът.

Арангелов подчерта, че отборът трябва да се концентрира върху собственото си представяне, а не върху резултатите на конкурентите.

"Не гледаме конкурентите, гледаме нашия отбор – има много какво да подобряваме. Всеки мач е важен. Допускаме пореден червен картон и се объркват нещата в постройката, а след това е трудно да се върнем. Имаме вяра до последно и ще се борим – времето ще покаже“, каза още треньорът на Септември.