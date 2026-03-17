Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Чете се за: 08:22 мин.
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Чете се за: 02:20 мин.
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Чете се за: 01:52 мин.

Наставникът на Септември посочи ключовия момент при загубата от Локомотив София

Христо Арангелов: Червеният картон обърна мача
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Септември Христо Арангелов коментира поражението с 0:3 от Локомотив София в отложен мач от 22-ия кръг на Първа лига, като подчерта, че решаващ момент в срещата е бил червеният картон.

"Поставям акцента на червения картон, това обърна мача. Структурата на игра и позиционирането се обърка именно след това. Няма значение какво казва футболистът, важно е какво отсъжда съдията. Футболистът казва, че леко го е бутнал и едва го е докоснал, но щом съдията е видял това на ВАР, няма как по друг начин да го коментирам“, заяви Арангелов.

Той призна превъзходството на съперника и трудностите пред своя тим.

"Съперникът е много силен, контролира и двете фази на игра и се възползва от всяка ситуация. Беше много трудно да се върнем в мача“, добави наставникът.

Арангелов подчерта, че отборът трябва да се концентрира върху собственото си представяне, а не върху резултатите на конкурентите.

"Не гледаме конкурентите, гледаме нашия отбор – има много какво да подобряваме. Всеки мач е важен. Допускаме пореден червен картон и се объркват нещата в постройката, а след това е трудно да се върнем. Имаме вяра до последно и ще се борим – времето ще покаже“, каза още треньорът на Септември.

Свързани статии:

Локомотив (София) не остави шанс на Септември в отложения двубой
Локомотив (София) не остави шанс на Септември в отложения двубой
С успеха тимът на Станислав Генчев записа втора победа от началото...
Чете се за: 01:42 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Христо Арангелов

ТОП 24

Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
1
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
2
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Застудяване и валежи в близките дни
3
Застудяване и валежи в близките дни
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме най-силната държава в света"
4
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме...
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел
5
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран",...
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
6
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
6
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети

Още от: Български футбол

Монтана назначи Атанас Атанасов за старши треньор
Монтана назначи Атанас Атанасов за старши треньор
Станислав Генчев: Победата беше важна, играта също беше на ниво Станислав Генчев: Победата беше важна, играта също беше на ниво
Чете се за: 01:37 мин.
Локомотив (София) не остави шанс на Септември в отложения двубой Локомотив (София) не остави шанс на Септември в отложения двубой
Чете се за: 01:42 мин.
Първа лига: Локомотив (София) – Септември (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив (София) – Септември (ГАЛЕРИЯ)
Берое се подсили с аржентинец Берое се подсили с аржентинец
Чете се за: 00:50 мин.
Пламен Илиев напусна Черно море Пламен Илиев напусна Черно море
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Чете се за: 08:22 мин.
У нас
Изборните нарушения: Ефективни ли са разследванията и достатъчни ли са наказанията? Изборните нарушения: Ефективни ли са разследванията и достатъчни ли са наказанията?
Чете се за: 03:50 мин.
Политика
Премиерът Андрей Гюров обяснява във видео защо държавната помощ за гориво е 20 евро Премиерът Андрей Гюров обяснява във видео защо държавната помощ за гориво е 20 евро
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада" Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп...
Чете се за: 05:50 мин.
По света
Атанас Запрянов: Заради войната в Иран противоракетната отбрана на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Срещу купуването на гласове: Арести и обиски при полицейска акция в...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Шест години затвор за шофьора, причинил смъртта на трима души в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
