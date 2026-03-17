Монтана назначи Атанас Атанасов за старши треньор

Монтана назначи Атанас Атанасов за нов старши треньор на отбора, съобщиха от клуба.

Специалистът поема "сините“ от днес, като основната му задача ще бъде да помогне на тима да запази мястото си в елита.

За последно Атанасов води Добруджа, с който спечели Втора лига през миналия сезон. В настоящата кампания обаче тимът изпита сериозни трудности в елита и след серия от негативни резултати наставникът беше освободен.

"Мисля, че целта да спасим отбора е постижима. Всичко в тази битка ще се реши в плейофите“, заяви Атанасов при представянето си.

В Монтана се надяват, че опитът на треньора ще помогне на отбора да подобри представянето си в решителната фаза от сезона.