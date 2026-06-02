Лудогорец стартира подготовката си на 18 юни с нов треньорски щаб

Лудогорец ще даде начало на подготовката си за сезон 2026/27 на 18 юни с вечерно занимание в Разград. За първи път от 14 години насам "орлите“ посрещат новата кампания без шампионската титла, но с амбицията да се завърнат на върха и да оставят силна следа в европейските клубни турнири.

Ден след първата тренировка клубът ще организира Ден на отворените врати за своите привърженици. Феновете ще могат да наблюдават занимание на отбора, да се срещнат с футболистите и да получат автографи, както и да се възползват от специални предложения във фенмагазина. Преди това ръководството ще представи официално програмата за лятната подготовка на специална пресконференция.

До 26 юни разградчани ще тренират на клубната си база, а в края на този период ще изиграят и първата си контрола срещу Етър. След това тимът ще се премести на лагер в Банско, където между 28 юни и 10 юли ще протече вторият етап от подготовката.

По време на престоя си в планинския курорт Лудогорец ще премери сили с румънските Ботошани и Фарул, като е предвидена и още една проверка, за която съперникът предстои да бъде уточнен.

Предстоящият сезон ще бъде и начало на нов етап за клуба след раздялата с Пер-Матиас Хьогмо и неговия щаб. Разградчани ще бъдат водени от нов треньорски екип, който ще има задачата да изгради конкурентоспособен състав за битките в Първа лига и в квалификациите на Лигата на конференциите.

Лудогорец ще започне европейското си участие от втория квалификационен кръг на турнира, като жребият за надпреварата предстои през следващите седмици.