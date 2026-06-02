Славия започна лятната селекция с две нови попълнения

Славия осъществи първите си трансфери през летния трансферен прозорец, след като привлече Димитър Буров и Йоан Борносузов. Новината беше официално потвърдена от столичния клуб.

28-годишният Буров се завръща в редиците на "белите“, за които вече има 13 мача в периода между 2016 и 2019 година. Крайният защитник натрупа сериозен опит в българския футбол с екипите на ЦСКА 1948, Спартак Плевен, Ботев Враца, Фратрия и Струмска слава, а за последно защитаваше цветовете на Монтана в Първа лига. Контрактът му със Славия е за срок от две години.

Второто ново попълнение е 22-годишният нападател Йоан Борносузов. През пролетния дял на изминалия сезон той игра за Ботев Враца, а преди това премина през школите и съставите на ЦСКА и италианския Дженоа. Младият офанзивен футболист подписа договор за три сезона.

С привличането на двамата играчи Славия поставя началото на лятната си селекция, като се очаква клубът да бъде активен на трансферния пазар и през следващите седмици.