Ботев Пловдив премахва таксите за децата от елитните си формации

Ръководството на Ботев Пловдив предприе важна стъпка в подкрепа на развитието на младите таланти в школата на клуба. Финансовият благодетел на "жълто-черните“ Илиян Филипов обяви, че всички деца от елитните групи вече няма да заплащат такси за своето обучение и подготовка.

Новината беше съобщена от самия Филипов чрез публикация в социалните мрежи, в която той подчерта, че решението е взето въпреки сериозните финансови предизвикателства пред клуба и усилията за намаляване на натрупаните задължения.

Освен отпадането на таксите, Ботев ще осигури и необходимата спортна екипировка за всяко дете от елитните формации. Според Филипов основната цел е младите футболисти да получат равни възможности за развитие независимо от финансовото състояние на своите семейства.

"Всяко дете трябва да има шанс да тренира и да се развива. Талантът, трудът и любовта към Ботев трябва да бъдат водещи, а не възможностите на родителите“, заяви бизнесменът.

Той допълни, че иска младите състезатели да бъдат фокусирани единствено върху футбола и мечтата си един ден да стигнат до представителния отбор на стадион "Христо Ботев“.

Филипов отбеляза и ролята на партньорите на клуба, които са подкрепили инициативата.

С това решение Ботев Пловдив затвърждава намерението си да инвестира в развитието на собствените си кадри и да създава по-добри условия за бъдещите поколения футболисти.